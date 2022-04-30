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В Чите открылся завод железобетонных изделий

В Чите открылся завод железобетонных изделий
Общество,  Фото:сайт правительства Забайкалья
Завод уже работает и вышел на производственные мощности

В столице Забайкалья торжественно открыли завод железобетонных изделий, который будет производить новые для региона изделия для строительства массового жилья, отличающиеся идеальной геометрией и высоким качеством готовой продукции.

Фонд развития промышленности России оказал забайкальскому застройщику поддержку в размере 95 млн рублей, фонд развития промышленности региона выделил ещё 50 млн рублей, сообщает пресс-служба краевого правительства.

Ожидается, что новое оборудование снизит затраты на электроэнергию и уменьшит отходы производства, а использование уникальной технологии даст возможность повторно использовать бетон и воду, оставшиеся после производственного цикла. Это приведет к сокращению сроков и снижению себестоимости строительства.

Современная технологическая линия безопалубочного формования железобетонных изделий имеет мощность 25 тысяч кубических метров железобетона в год.

Завод уже работает и вышел на производственные мощности, об этом на открытии заявил губернатор Забайкалья Александр Осипов.

- Отрадно, что несмотря на непростую экономическую ситуацию, введение санкций, мы не только не останавливаем, а еще и открываем новые производства, направленное на увеличение объемов строительства и снижение себестоимости строительно-монтажных работ,- отметил он.
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