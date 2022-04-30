В Чите открылся завод железобетонных изделий

Общество, Фото: сайт правительства Забайкалья

Завод уже работает и вышел на производственные мощности



В столице Забайкалья торжественно открыли завод железобетонных изделий, который будет производить новые для региона изделия для строительства массового жилья, отличающиеся идеальной геометрией и высоким качеством готовой продукции.



Фонд развития промышленности России оказал забайкальскому застройщику поддержку в размере 95 млн рублей, фонд развития промышленности региона выделил ещё 50 млн рублей, сообщает пресс-служба краевого правительства.



Ожидается, что новое оборудование снизит затраты на электроэнергию и уменьшит отходы производства, а использование уникальной технологии даст возможность повторно использовать бетон и воду, оставшиеся после производственного цикла. Это приведет к сокращению сроков и снижению себестоимости строительства.



Современная технологическая линия безопалубочного формования железобетонных изделий имеет мощность 25 тысяч кубических метров железобетона в год.



Завод уже работает и вышел на производственные мощности, об этом на открытии заявил губернатор Забайкалья Александр Осипов.



- Отрадно, что несмотря на непростую экономическую ситуацию, введение санкций, мы не только не останавливаем, а еще и открываем новые производства, направленное на увеличение объемов строительства и снижение себестоимости строительно-монтажных работ,- отметил он.