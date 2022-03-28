На Урале снесли единственный буддийский храм





Буддийская община ведет религиозную деятельность на горе Качканар с 1995 года. Храм на вершине горы был основан в мае 1995 года Михаилом Санниковым (лама Тендзин Докшит) согласно воле его учителя, бурятского наставника Дарма-Доди Жалсараева. Постройки общины были возведены на месторождении титаномагнетитовых руд.



Суд ранее постановил снести буддийские сооружения на горе, а верующим было предложено перенести монастырь на гору Мохнатка. Сроки переезда устанавливались несколько раз.



После долгого противостояния, осенью 2019 года община заключила соглашение с администрацией Свердловской области и руководством компании, по которому буддисты согласились по определённому графику посещать религиозные сооружения на горе вплоть до переезда на согласованный участок. График был необходим, чтобы чередовать посещения и взрывные работы ГОКа, пишет «Интерфакс».



Качканарский ГОК входит в число пяти крупнейших горнообогатительных предприятий России, в настоящее время отрабатывает запасы ванадийсодержащей руды Гусевогорского месторождения железной руды. Производственная мощность комбината составляет порядка 55 млн тонн железной руды в год.



Храм «Шедруб Линг» был построен для изучения и практики учения Будды, в том числе для проведения публичных учений и индивидуальных затворничеств. Это был единственный буддийский храм на Урале. С начала 2000-х годов его стали массово посещать паломники и туристы.