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На Урале снесли единственный буддийский храм

На Урале снесли единственный буддийский храм
Общество, 
В Свердловской области разрушили буддийский комплекс «Шедруб Линг» 

В Свердловской области на горе Качканар, 28 марта завершился снос единственного на Урале буддийского храма. Демонтаж комплекса «Шедруб Линг» начался 18 марта, сообщает портал Е1.RU.

— Осталась только статуя Будды и ступы. Нас туда не пускают. Больше техники там нет. Просто приехали туда люди, которые поддерживают нас, и сделали фото и видео, - рассказал член буддийской общины Василий Абузаров.
Причиной послужило судебное решение, которое вынес Качканарский городской суд в 2015 году. Тогда основателя монастыря Михаила Санникова обязали демонтировать все хозяйственные постройки на горе. А 16 марта истёк срок добровольного исполнения судебного решения.
 
Как пишет «Интерфакс», суд предписал ГОКу ликвидировать незаконные постройки, «представляющие опасность для посещения людей».

На странице общины «Шедруб Линг» «ВКонтакте» сообщается, что посещение храмового комплекса прекращается с 17 марта.
 

Буддийская община ведет религиозную деятельность на горе Качканар с 1995 года. Храм на вершине горы был основан в мае 1995 года Михаилом Санниковым (лама Тендзин Докшит) согласно воле его учителя, бурятского наставника Дарма-Доди Жалсараева. Постройки общины были возведены на месторождении титаномагнетитовых руд. 

Суд ранее постановил снести буддийские сооружения на горе, а верующим было предложено перенести монастырь на гору Мохнатка. Сроки переезда устанавливались несколько раз.

После долгого противостояния, осенью 2019 года община заключила соглашение с администрацией Свердловской области и руководством компании, по которому буддисты согласились по определённому графику посещать религиозные сооружения на горе вплоть до переезда на согласованный участок. График был необходим, чтобы чередовать посещения и взрывные работы ГОКа, пишет «Интерфакс».

Качканарский ГОК входит в число пяти крупнейших горнообогатительных предприятий России, в настоящее время отрабатывает запасы ванадийсодержащей руды Гусевогорского месторождения железной руды. Производственная мощность комбината составляет порядка 55 млн тонн железной руды в год.

Храм «Шедруб Линг» был построен для изучения и практики учения Будды, в том числе для проведения публичных учений и индивидуальных затворничеств. Это был единственный буддийский храм на Урале. С начала 2000-х годов его стали массово посещать паломники и туристы.
Урал дацан

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