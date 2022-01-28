Иркутский шаман дал прогноз на 2022 год

Год благоприятен для создания семьи и рождения детей



Председатель шаманской организации «Сулдэ» города Иркутск Алексей Хамаев дал прогноз на 2022 год. Как сообщает центр культуры коренных народов Прибайкалья, в прогнозе говорится:



«2022 год, год Тигра по восточному календарю, в целом будет благоприятным для всех знаков. Единственное, я бы порекомендовал рождённым в год Тигра быть более осмотрительными и внимательными. Беречь здоровье, нервы и кошелёк.



В целом, год ровный, способствует развитию материального, но при условии развития духовной стороны. Рекомендации таковы, что благоприятно найти своё дело, развивать производство. Верить в себя, быть трудолюбивым, смелым и настойчивым. Тогда покровитель года, Тигр, поможет вам во всех ваших начинаниях и принесёт материальное благополучие.



Погодные условия будут способствовать хорошему урожаю, но возможно засушливое лето.



Эпидемиологическая обстановка остаётся довольно напряжённой, но коронавирус начнёт ослабевать. Конечно же нужно соблюдать все меры предосторожности. Особенно стоит быть внимательными детям и пожилым людям.



Год Тигра благоприятен для создания семьи, укрепления семейных и родовых связей, для рождения детей. Несмотря на то, что Тигр считается индивидуалистом, мои рекомендации – объединяться: в быту, в деле, в сообществах. Нужно больше находить общий язык и общие созидательные цели».

