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Правительство РФ подтвердило модернизацию 2 аэропортов Иркутской области

Правительство РФ подтвердило модернизацию 2 аэропортов Иркутской области
Общество,  Фото:пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области
В согласованный перечень вошли аэропорты Бодайбо и Братска

Продолжение работ по модернизации аэропортов Бодайбо и Братска в Иркутской области вошло в перечень согласованных предложений Минтранса РФ и Минвостокразвития по корректировке паспорта федерального проекта «Развитие региональных аэропортов и маршрутов».

На заседании правительственной комиссии по транспорту, которое провёл первый заместитель председателя кабинета министров РФ Андрей Белоусов, принято решение предварительно согласовать и рекомендовать проектному комитету транспортной части комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры рассмотреть эти предложения.

Напомним, что реконструкция двух аэропортов Иркутской области предусмотрена в рамках государственно-частного партнёрства.

Что касается воздушной гавани Бодайбо, то инвестор готовит проектно-сметную документацию. До марта 2022 года предполагается получить положительное заключение Главгосэкспертизы, после чего в правительство РФ будут направлены обращения с просьбой включить объект в госпрограмму. В рамках планируемых работ предусмотрено удлинение взлётно-посадочной полосы с 1,6 до трёх километров, строительство нового терминала, обновление инфраструктуры.

Реконструкция аэропортового комплекса в Братске осуществляется по комплексному плану модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года. Она предполагает реконструкцию взлётно-посадочной полосы, рулёжных дорожек и перрона, оборудование новых мест стоянок воздушных судов, строительство очистных сооружений, аварийно-спасательной станции и других объектов инфраструктуры. Обновление воздушной гавани северной столицы Иркутской области позволит расширить географию полётов и количество принимаемых воздушных судов, привлечь новые авиакомпании. Об этом сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.
Иркутская область аэропорт модернизация Братск Бодайбо авиаперевозки

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