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Видео со стриптизом оказалось снято не в Северобайкальске

Видео со стриптизом оказалось снято не в Северобайкальске
Общество, 
Ролик «гуляет» по Сети уже несколько дней

Прогремевшее накануне видео про стриптиз на корпоративе в Северобайкальске оказалось снято в другом месте. Выяснилось, что видео сделали на корпоративном мероприятии хлебозавода в подмосковной Электростали, а в Сети опубликовали ещё 25 декабря.

Кроме того, из-за этого короткого видео пострадала репутация учителя из города Елабуга Республики Татарстан. Ролик распространили по родительским чатам, где утверждали, что откровенные танцы устроила якобы учительница биологии одной из школ. Но выяснилось, что такого преподавателя в учебном заведении нет. В инциденте попросили разобраться полицейских, сообщает «Татарстан-24».

Как сообщал «Байкал-Daily», накануне это видео опубликовали в бурятском Telegram-канале «БурАССР 2.0». В описании говорилось, что видео якобы снято в Северобайкальске.




стриптиз

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