Северобайкальск в один день отличился расчленёнкой и стриптизом

Это видео можно смотреть только с 18 лет. На нём взрослая женщина танцует с толпой людей. Затем она решает выйти на пустую сцену, танцует, активно поднимая юбку, а затем и вовсе одним движением руки снимает с себя платье и резко выкидывает его в толпу.



Люди, которые находятся в зале, начинают кричать от удивления, или, может быть, от восторга. Женщина на видео осталась только в чулках и сапогах. Верх её тела оказался полностью голым, но это нисколько не смутило танцующую, и она продолжила веселиться.





