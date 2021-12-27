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Северобайкальск в один день отличился расчленёнкой и стриптизом

Северобайкальск в один день отличился расчленёнкой и стриптизом
Происшествия,  Фото:«БурАССР 2.0»
В местном клубе взрослая женщина разделась догола

Не успела Бурятия отойти от резонансной новости о расчленённом трупе в Северобайкальске, как появилось видео прилюдного раздевания жительницы этого же города на глазах толпы.

Скандальное видео опубликовали в телеграм-канале «БурАССР 2.0».

«Северобайкальск снова в топе. Вчера расчлененка, а сегодня держите стриптиз», - говорится в сообщении.

Это видео можно смотреть только с 18 лет. На нём взрослая женщина танцует с толпой людей. Затем она решает выйти на пустую сцену, танцует, активно поднимая юбку, а затем и вовсе одним движением руки снимает с себя платье и резко выкидывает его в толпу.

Люди, которые находятся в зале, начинают кричать от удивления, или, может быть, от восторга. Женщина на видео осталась только в чулках и сапогах. Верх её тела оказался полностью голым, но это нисколько не смутило танцующую, и она продолжила веселиться.


Как сообщал «Байкал-Daily», вечером 26 декабря в Северобайкальске были задержаны двое мужчин – отец с сыном – по подозрению в убийстве женщины и расчленении её тела. Мужчин поймали, когда они переносили мешок с человеческими останками из своей квартиры в автомобиль. Приехавшие полицейские обнаружили отца с сыном во время замывания следов крови в подъезде.

От трупа были отпилены конечности. При этом, как выяснилось, убийство произошло ещё несколько дней назад. Так что тело, вероятно, всё это время хранилось в квартире убийц.
убийство стриптиз

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