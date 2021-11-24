Также в выездном семинаре приняли участие представители природоохранной прокуратуры
22 ноября 14 специалистов надзорных ведомств из Монголии, повышающие уровень своей профессиональной квалификации в Иркутске, познакомились с порядком проведения проверки исполнения российского законодательства в сфере лесопользования и пожарной безопасности в лесах. Выездное практическое занятие состоялось в Прибайкальском национальном парке. В этом им помогали специалисты Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуры и ФГБУ «Заповедное Прибайкалье».
Базой для проведения семинарского выездного занятия стало Большереченское участковое лесничество. На производственной площадке, расположенной в посёлке Большая Речка, «студентов» из Монголии познакомили с особенностями географического расположения самого протяжённого национального парка России и документацией, которой обязано руководствоваться участковое лесничество в своей работе. Особый интерес у гостей вызвала выставка профессионального оборудования и техники, демонстрация экипировки лесных пожарных.
В урочище Щегловка монгольским специалистам продемонстрировали способы мониторинга пожарной обстановки в тайге с помощью беспилотного воздушного судна (отслеживание кромки и установление площади условного лесного пожара), а также порядок и организацию проведения лесопатологического обследования на участке, пройдённом огнём.
Итоги практического занятия подвели на берегу Иркутского водохранилища. Стороны обменялись сувенирами и впечатлениями. Об этом сообщает пресс-служба ФГБУ «Заповедное Прибайкалье».
Прибайкальские лесники провели практику для коллег из Монголии
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