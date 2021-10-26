Начальник УФСИН по Бурятии встретился с главой района

Общество, Фото: УФСИН по РБ

Сергей Кудрявцев и Владимир Смолин обсудили рабочие вопросы



В Тарбагатайском районе состоялась рабочая встреча начальника УФСИН России по Бурятии Сергея Кудрявцева с главой муниципального образования Владимиром Смолиным. Также начальник регионального пенитенциарного ведомства посетил филиал по Тарбагатайскому району уголовно-исполнительной инспекции с ознакомительным визитом.



В ходе встречи обсудили вопросы исполнений наказаний без изоляции от общества, а также развитие производственного сектора ФСИН России по республике.



- Проведена организация служебной деятельности филиала, его материально-техническое обеспечение, организация взаимодействия с органами исполнительной власти и правоохранительными органами при исполнении наказаний и мер уголовно-правового характера, не связанных с изоляцией осуждённых от общества, - сообщили в пресс-службе ведомства.

