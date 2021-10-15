 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

15 октября

14 октября

Популярное

В Бурятии связисты отбили атаку «диверсантов»

В Бурятии связисты отбили атаку «диверсантов»
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
В республике проходит контрольная проверка войск округа

Специалисты соединения управления Восточного военного округа, дислоцированного в Бурятии, совершили марш, развернули узел связи передового пункта управления армии и организовали защищенную спутниковую связь в условиях горно-лесистой местности в рамках контрольной проверки.

В ходе совершения марша на колонну «напала» условная диверсионно-разведывательная группа. «Диверсанты» подорвали один из автомобилей, тем самым затруднив дальнейшее движение колонны. Связисты вступили в условный бой, открыв огонь из бойниц бронированных автомобилей, в ходе которого отразили нападение, уничтожили превосходящие силы условного противника и продолжили движение.

Также во время марша специалисты преодолели заражённый участок местности, выполнив нормативы по надеванию защитных костюмов в машинах. После прохождения колонны заражённого участка была проведена специальная обработка техники с помощью дегазационного комплекта ДК-4.

- В условиях сжатых нормативов времени связистами был развёрнут узел связи, организована работа в режиме спутниковой связи, а также созданы условия, для защищённых от средств радиоэлектронной борьбы вероятного противника, каналов передачи данных, - сообщает пресс-служба ВВО. - В учениях применялись новые командно - штабные машины управления на базе автомобиля «Тигр-М» повышенной проходимости. Машина оснащена современным телекоммуникационным оборудованием, что является основой защищенной телефонной связи, не только на месте, но и в движении.

Всего в тренировке было задействовано порядка 30 единиц специальной техники связи. Учение состоялось в рамках контрольной проверки войск округа за летний период обучения.
военные учения военнослужащие Бурятия ВВО

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В районе Бурятии выбрали «Папу года»
В районе Бурятии выбрали «Папу года»
Общество, 15.10.2021
Победитель примет участие в республиканском конкурсе отцов
Спортсмены Иркутской области встретятся с олимпийцами
Спортсмены Иркутской области встретятся с олимпийцами
Общество, 15.10.2021
Встречи пройдут в Иркутске, Ангарске, Слюдянке, Байкальске и Шелехове
Верующие Улан-Удэ отметили престольный праздник
Верующие Улан-Удэ отметили престольный праздник
Общество, 15.10.2021
Торжества прошли в Троицком и Покровском храмах
В Бурятии связисты отбили атаку «диверсантов»
В Бурятии связисты отбили атаку «диверсантов»
Общество, 15.10.2021
В республике проходит контрольная проверка войск округа
Бездомных собак Иркутской области внесли в реестр
Бездомных собак Иркутской области внесли в реестр
Общество, 15.10.2021
Сведения о животных можно посмотреть на сайте службы ветеринарии

В Бурятии возобновлён проект «Диалог на равных»
В Бурятии возобновлён проект «Диалог на равных»
Общество, 15.10.2021
Со студентами встретился чемпион Сурдлимпийских игр Александр Цоктоев
В Сосновом бору в Улан-Удэ состоялся День открытых дверей
В Сосновом бору в Улан-Удэ состоялся День открытых дверей
Общество, 15.10.2021
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко с мероприятия
В Забайкалье приостановят диспансеризацию и профосмотры
В Забайкалье приостановят диспансеризацию и профосмотры
Общество, 15.10.2021
Меры введены из-за роста заболеваемости COVID-19
В Улан-Удэ в Селенгу выпустили 4 тысячи мальков байкальского осетра
В Улан-Удэ в Селенгу выпустили 4 тысячи мальков байкальского осетра
Общество, 15.10.2021
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с мероприятия
В Улан-Удэ завершилось строительство двух детсадов
В Улан-Удэ завершилось строительство двух детсадов
Общество, 15.10.2021
Детский сад на Боевой готовится к официальному открытию
Прибывших в Монголию будут отправлять на домашний карантин
Прибывших в Монголию будут отправлять на домашний карантин
Общество, 15.10.2021
С 15 октября отменена обязательная двухнедельная изоляция
Бурятия получит 2,9 млрд на тепломагистраль и реновацию Улан-Удэ
Бурятия получит 2,9 млрд на тепломагистраль и реновацию Улан-Удэ
Общество, 15.10.2021
Реконструкция тепломагистрали №3 позволит сделать воздух в городе чище
В Чите открылся памятник забайкальцам – Героям России
В Чите открылся памятник забайкальцам – Героям России
Общество, 15.10.2021
На барельефе изображены лица Алдара Цыденжапова, Евгения Эпова и Виктора Тюрикова
Тайбоксёры Бурятии стали призёрами «Кубка Содружества»
Тайбоксёры Бурятии стали призёрами «Кубка Содружества»
Общество, 15.10.2021
Ещё две представительницы республики прошли в финал
Глава Бурятии призвал жителей принять участие в переписи населения
Глава Бурятии призвал жителей принять участие в переписи населения
Общество, 15.10.2021
«Перепись имеет очень важное значение», - отметил Алексей Цыденов

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^