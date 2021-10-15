В Бурятии связисты отбили атаку «диверсантов»

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

В республике проходит контрольная проверка войск округа



Специалисты соединения управления Восточного военного округа, дислоцированного в Бурятии, совершили марш, развернули узел связи передового пункта управления армии и организовали защищенную спутниковую связь в условиях горно-лесистой местности в рамках контрольной проверки.



В ходе совершения марша на колонну «напала» условная диверсионно-разведывательная группа. «Диверсанты» подорвали один из автомобилей, тем самым затруднив дальнейшее движение колонны. Связисты вступили в условный бой, открыв огонь из бойниц бронированных автомобилей, в ходе которого отразили нападение, уничтожили превосходящие силы условного противника и продолжили движение.



Также во время марша специалисты преодолели заражённый участок местности, выполнив нормативы по надеванию защитных костюмов в машинах. После прохождения колонны заражённого участка была проведена специальная обработка техники с помощью дегазационного комплекта ДК-4.



- В условиях сжатых нормативов времени связистами был развёрнут узел связи, организована работа в режиме спутниковой связи, а также созданы условия, для защищённых от средств радиоэлектронной борьбы вероятного противника, каналов передачи данных, - сообщает пресс-служба ВВО. - В учениях применялись новые командно - штабные машины управления на базе автомобиля «Тигр-М» повышенной проходимости. Машина оснащена современным телекоммуникационным оборудованием, что является основой защищенной телефонной связи, не только на месте, но и в движении.



Всего в тренировке было задействовано порядка 30 единиц специальной техники связи. Учение состоялось в рамках контрольной проверки войск округа за летний период обучения.

