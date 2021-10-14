Улан-Удэ примет чемпионат по настольному теннису

Также состоятся первенства в возрастных категориях до 14, 16 и 20 лет



С 15 по 17 октября в столице Бурятии пройдут чемпионат и первенства республики по настольному теннису. Лично-командные соревнования проведут в физкультурно-спортивном комплексе Улан-Удэ.



15 октября с 10:00 начнётся личное первенство в возрастной категории до 14 лет. С 16:00 будут проведены игры личных первенств в возрастных категориях до 16 и 20 лет.



Соревнования продолжатся 16 октября. С 9:30 сыграют спортсмены в возрасте до 16 лет. С 11:00 продолжат играть теннисисты до 20 лет. В 16:00 состоятся командные соревнования. В команде выступят 6 человек: 3 мужчины и 3 женщины. 17 октября в 10:00 начнутся турниры у мужчин и женщин.



Как сообщают организаторы, победителей и призёров наградят кубками, медалями и грамотами.



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