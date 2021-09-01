Сотрудники СИЗО в Улан-Удэ порелаксировали с психологом

Таким образом они получили заряд бодрости



В улан-удэнском СИЗО-1 психологи провели для сотрудников учреждения сеанс релаксации. Таким образом попытались снять эмоциональное и мышечное напряжение, а также укрепить психологическое здоровье.



По словам организаторов, благодаря сеансам релаксации сотрудники получают опыт погружения в ресурсное состояние, обучаются приёмам мышечного расслабления и внутреннего покоя, чтобы восстановить силы и сбросить физическое и психологическое напряжение.



В пресс-службе УФСИН по Бурятии отметили, что в конце мероприятия участники почувствовали себя бодрыми, отдохнувшими, поделились положительными впечатлениями от проведённого занятия.

