В минтранс республики поступило более сотни обращений жителей
С начала года минтранс Бурятии выявил 25 нарушений в организации движения межмуниципальных маршрутов.
С января 2021 года в министерство транспорта Бурятии поступило более 100 обращений от жителей республики, связанных с организацией межмуниципальных маршрутов. В результате проверок выявлено 25 нарушений. Перевозчикам выписаны предписания об их устранении.
- Чаще всего жители Бурятии обращаются с жалобами на нарушение расписания или схемы движения транспортных средств на маршруте, на грубость водителей. По фактам, указанным в обращениях минтранс Бурятии, проводит проверки, - сообщили в пресс-службе министерства.
Менять расписание или схему движения, отменять рейсы на межмуниципальном маршруте без согласования с минтрансом Бурятии перевозчик не имеет право. В случае поломки транспортного средства перевозчик обязательно должен произвести замену.
Основанием для проведения проверки, в соответствии с действующим законодательством республики, служит письменное обращение жителей Бурятии. Его можно отправить на официальный сайт министерства по адресу [email protected]
Жители Бурятии часто жалуются на грубых маршрутчиков
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