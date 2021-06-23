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В Улан-Удэ на форуме «Армия-2021» покажут восстановленный танк Т-34

В Улан-Удэ на форуме «Армия-2021» покажут восстановленный танк Т-34
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
Увидеть танк смогут все желающие

На военно-техническом форуме «Армия-2021» (0+), который состоится в августе в Улан-Удэ на аэродроме Восточный, жителям и гостям города впервые покажут танк Т-34, восстановленный военными мастерами Восточного военного округа (ВВО). Военнослужащие запустят двигатель и продемонстрируют ходовые способности боевой машины времён Великой Отечественной войны, проехав по площадке аэродрома.

С инициативой восстановления Т-34 выступило командование общевойсковой армии ВВО, по решению которого танк был снят с постамента танкового соединения округа и отправлен на восстановительные работы.

Лучшие военные мастера отдельного ремонтно-восстановительного батальона ВВО в течение нескольких месяцев занимались легендарной боевой машиной. В ходе кропотливой работы в танк установили двигатель другой модификации, полностью поменяли все системы жизнеобеспечения. Затем на специальном полигоне были проверены его ходовые возможности и работа двигателя при максимальных нагрузках.

В тоже время мероприятия форума будут организованы для популяризации военной службы и демонстрации возможностей современной техники, находящейся на вооружении Вооружённых Сил Российской Федерации.

Для безопасности зрителей на площадках будут патрулировать военные полицейские, а участки, где будет организован розыгрыш динамических эпизодов, будут оцеплены.

Мероприятия будут проводиться в строгом соответствии санитарно-противоэпидемиологических норм, исключающих распространение вирусных инфекций, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
ВВО
 
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