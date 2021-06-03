В Улан-Удэ откроется выставка «Навстречу Алтаргане — 2021»

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

В рамках мероприятия пройдут конкурс мастеров, презентации и мастер-классы



4 июня в Улан-Удэ состоится открытие республиканской выставки-конкурса изобразительного и декоративно-прикладного искусства «Навстречу Алтаргане — 2021» в рамках подготовки к международному фестивалю «Алтаргана».



На экспозиции в художественном музее имени Ц.С. Сампилова будут представлены изделия всех традиционных бурятских жанров народных художественных промыслов и декоративно-прикладного искусства: живопись в стиле «Буряад зураг», резьба и роспись по дереву минеральными красками, гобелены из конского волоса, ювелирные украшения, лоскутное шитье в стиле аппликативной танка, сувениры в бурятском стиле.



В конкурсе примут участие именитые мастера нашей республики. Это резчики по дереву Максим Гомбоев, Эдуард Павлов, Александр Будаев, Баир Яндаков; мастера художественной обработки металлов Зоригто Жамбалов, Цыден Цыденов, Батожаргал Дашеев.



В рамках мероприятия пройдут мастер-классы по изготовлению тесьмы старинным способом «Тууза сохихо», изготовлению войлочного панно (мокрое валяние), плетению «Тушаа» из кожи, изготовлению берестяных туесков, а также рисованию в технике «Буряад зураг».



Каждый район проведёт презентацию своей экспозиции рассказом о мастерах района, об их творчестве и, конечно же, о художественных достоинствах самих произведений.



Жюри отберёт лучшие работы, которые будут представлены на выставке международного фестиваля «Алтаргана» в посёлке Агинское Забайкальского края.



Выставка продлится до 13 июня, сообщает пресс-служба национального музея Бурятии.



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