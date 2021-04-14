Жительницу Усть-Ордынского округа поздравили с 90-летием

Общество, Фото: пресс-служба минсоцразвития Иркутской области

Несмотря на возраст, юбиляр продолжает сажать огород и делать заготовки



9 апреля в Аларском районе Усть-Ордынского Бурятского округа свой 90-летний юбилей отметила Екатерина Ивановна Бондаренко. Именинницу поздравили с днём рождения представители районного комплексного центра социального обслуживания населения, районной думы, муниципального образования и совета ветеранов. Юбиляру пожелали крепкого здоровья, хорошего настроения, любви и внимания близких.



Екатерина Ивановна родилась и жила в деревне Мильгитуй Голуметского района. В годы войны работала на полях, убирала и сеяла хлеб. До 19 лет трудилась в колхозе, там же встретила своего мужа Анатолия Ивановича. В 1950 году молодые сыграли свадьбу. В 1951 году у них родился сын Евгений.



После службы в армии Анатолия семья переехала в город Черемхово. Сначала Екатерина Ивановна работала на каменоломне: дробила камень, из которого делали кирпичи. Затем устроилась санитаркой в родильный дом. Проработав там несколько лет, перешла на мебельный завод к мужу. На заводе семейная пара трудилась 20 лет до самой пенсии. В 1994 году, выйдя на пенсию, супруги переехали в село Аляты Аларского района к своему старшему сыну Евгению.



Любимый муж умер в 2020 году. Сейчас своим вниманием её радуют сын Виктор с женой Натальей, внучка Ирина и правнучка Сонечка.



Екатерина Ивановна не привыкла сидеть без дела, хоть здоровье и подводит в последнее время, но она до сих пор держит небольшое хозяйство. Сажает огород и делает заготовки. Об этом сообщает пресс-служба министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области.

