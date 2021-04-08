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В Бурятии на побережье Байкала нашли следы медведя

В Бурятии на побережье Байкала нашли следы медведя
Общество,  Фото:"Заповедное Подлеморье"
Проснувшиеся медведи выходят из глубины тайги

В Баргузинском заповеднике в Бурятии в этом году первые следы медведя были отмечены в первой половине марта.

- В глубине тайги, в кедровниках, которые в прошлом году дали неплохой урожай, зверю было чем кормиться. На побережье Байкала следы медведя появились только в последние три дня, - отметили в ФГБУ «Заповедное Подлеморье».

Также специалисты «Заповедного Подлеморья» опубликовали в Сети снимки следов косолапого.



Как сообщал «Байкал-Daily», в Баргузинском заповеднике первый след медведя в этом году был обнаружен 11 марта в восьми километрах на юго-восток от полевой базы Давша. Работники заповедники обнаружили след проснувшегося медведя во время проведения учёта мышевидных. Медведь проснулся намного раньше обычного. 
Байкал заповедник медведь
 
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