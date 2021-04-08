В Бурятии на побережье Байкала нашли следы медведя

Проснувшиеся медведи выходят из глубины тайги
В Баргузинском заповеднике в Бурятии в этом году первые следы медведя были отмечены в первой половине марта.
- В глубине тайги, в кедровниках, которые в прошлом году дали неплохой урожай, зверю было чем кормиться. На побережье Байкала следы медведя появились только в последние три дня, - отметили в ФГБУ «Заповедное Подлеморье».
Также специалисты «Заповедного Подлеморья» опубликовали в Сети снимки следов косолапого.
Как сообщал «Байкал-Daily», в Баргузинском заповеднике первый след медведя в этом году был обнаружен 11 марта
в восьми километрах на юго-восток от полевой базы Давша. Работники заповедники обнаружили след проснувшегося медведя во время проведения учёта мышевидных. Медведь проснулся намного раньше обычного.
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Проснувшиеся медведи выходят из глубины тайги
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