В Бурятии на побережье Байкала нашли следы медведя





В Баргузинском заповеднике в Бурятии в этом году первые следы медведя были отмечены в первой половине марта.- В глубине тайги, в кедровниках, которые в прошлом году дали неплохой урожай, зверю было чем кормиться. На побережье Байкала следы медведя появились только в последние три дня, - отметили в ФГБУ «Заповедное Подлеморье».Также специалисты «Заповедного Подлеморья» опубликовали в Сети снимки следов косолапого.