 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

26 марта

25 марта

Популярное

В Бурятии медведи просыпаются раньше обычного

В Бурятии медведи просыпаются раньше обычного
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
В Баргузинском заповеднике обнаружили первый след косолапого

В Баргузинском заповеднике в Бурятии первый след медведя в этом году был обнаружен 11 марта в восьми километрах на юго-восток от полевой базы Давша. Работники заповедники обнаружили след проснувшегося медведя во время проведения учёта мышевидных. Судя по тому, что следы были припорошенными, их медведь оставил 9 марта после сильного ветра.

- По характеру оставленных следов можно судить, что зверь был средних размеров и двигался он сначала вверх, а потом вдоль по склону горы в местности – «Бириканские щёки», - отметили в ФГБУ «Заповедное Подлеморье».

Специалисты поясняют, что медведь вышел из берлоги удивительно рано. Средняя многолетняя дата регистрации такого явления в Баргузинском заповеднике (за период с 1938 по 1998 годы) приходится на 17 апреля. Впрочем, в последние годы (2017-2020 гг.) эта дата сместилась на конец марта, что связано с глобальными климатическими изменениями.

В Бурятии медведь находится в берлоге около 165 дней. После выхода из неё мало двигается, устраивает удобные лежки, выстилая их молодыми веточками сосны. Большое влияние на время пробуждения «хозяина тайги» оказывает повышение температуры окружающей среды, что и наблюдалось в начале марта 2021 года.

В ближайшее время предстоит отслеживание сроков пробуждения медведей на других участках заповедной территории и особенностей поведения рано просыпающихся особей.

Как сообщал «Байкал-Daily», также очень рано, ещё в феврале, вышел из спячки медведь, живущий в неволе в Этнографическом музее в Улан-Удэ.



медведь заповедник дикие животные
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии коронавирус выявили ещё у 55 человек
В Бурятии коронавирус выявили ещё у 55 человек
Общество, 26.03.2021
Прирост заболеваемости два дня держится на одном уровне
В Бурятии Новые люди выбрали лучшие идеи конкурса «Марафон идей»
В Бурятии Новые люди выбрали лучшие идеи конкурса «Марафон идей»
Общество, 26.03.2021
Победители получили средства на реализацию своей инициативы
В заповеднике в Бурятии активно размножаются мышевидные
В заповеднике в Бурятии активно размножаются мышевидные
Общество, 26.03.2021
На некоторых площадках их численность достигла пиковых значений
Жителей Бурятии просят признаться в любви к планете
Жителей Бурятии просят признаться в любви к планете
Общество, 26.03.2021
Школьников и студентов зовут на экологический триатлон
В Бурятии рассказали, что нельзя дарить ламам и буддистам
В Бурятии рассказали, что нельзя дарить ламам и буддистам
Общество, 26.03.2021
Настоятель дацана рассказал, какие подарки приведут к накоплению негативной кармы, а какие принесут добродетель
В Бурятии поборются лучшие бойцы ММА Дальнего Востока
В Бурятии поборются лучшие бойцы ММА Дальнего Востока
Общество, 26.03.2021
Улан-Удэ примет чемпионат Дальневосточного федерального округа по ММА
В Улан-Удэ юрист подделала документы по делу
В Улан-Удэ юрист подделала документы по делу
Общество, 26.03.2021
Женщину оштрафовали на 80 тысяч рублей
В Иркутской области убийца двух человек предстанет перед судом
В Иркутской области убийца двух человек предстанет перед судом
Общество, 26.03.2021
Соучастник преступлений признан невменяемым
Прокурор участвовал в сходе жителей села в Бурятии
Прокурор участвовал в сходе жителей села в Бурятии
Общество, 26.03.2021
Отдельно обсудили грядущий пожароопасный сезон
В детсадах и гимназии в Бурятии нашли крупу без документов
В детсадах и гимназии в Бурятии нашли крупу без документов
Общество, 26.03.2021
Должностным лицам грозит административная ответственность
В Бурятии испортится погода
В Бурятии испортится погода
Общество, 26.03.2021
В республике сегодня снежно и ветрено
В Бурятии дети провели акцию «Весна без ДТП»
В Бурятии дети провели акцию «Весна без ДТП»
Общество, 25.03.2021
Профилактическое мероприятие прошло в Тарбагатайском районе

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^