В Баргузинском заповеднике обнаружили первый след косолапого
В Баргузинском заповеднике в Бурятии первый след медведя в этом году был обнаружен 11 марта в восьми километрах на юго-восток от полевой базы Давша. Работники заповедники обнаружили след проснувшегося медведя во время проведения учёта мышевидных. Судя по тому, что следы были припорошенными, их медведь оставил 9 марта после сильного ветра.
- По характеру оставленных следов можно судить, что зверь был средних размеров и двигался он сначала вверх, а потом вдоль по склону горы в местности – «Бириканские щёки», - отметили в ФГБУ «Заповедное Подлеморье».
Специалисты поясняют, что медведь вышел из берлоги удивительно рано. Средняя многолетняя дата регистрации такого явления в Баргузинском заповеднике (за период с 1938 по 1998 годы) приходится на 17 апреля. Впрочем, в последние годы (2017-2020 гг.) эта дата сместилась на конец марта, что связано с глобальными климатическими изменениями.
В Бурятии медведь находится в берлоге около 165 дней. После выхода из неё мало двигается, устраивает удобные лежки, выстилая их молодыми веточками сосны. Большое влияние на время пробуждения «хозяина тайги» оказывает повышение температуры окружающей среды, что и наблюдалось в начале марта 2021 года.
В ближайшее время предстоит отслеживание сроков пробуждения медведей на других участках заповедной территории и особенностей поведения рано просыпающихся особей.
Как сообщал «Байкал-Daily», также очень рано, ещё в феврале, вышел из спячки медведь, живущий в неволе в Этнографическом музее в Улан-Удэ.
В Бурятии медведи просыпаются раньше обычного
Общество, Фото:
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