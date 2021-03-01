В марте Бурятию ждут обильные осадки









В марте сильные осадки ожидаются в Бурятии и Забайкальском крае, на юге Иркутской области и на Чукотке. В Сибири, напротив, будет наблюдаться дефицит осадков. Об этом РИА Новости сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.По его словам, частое чередование тёплой и холодной погоды, а также периоды без осадков и с осадками ожидаются в марте на всей территории России.- По всей территории страны месяц ожидается неоднородным с частой сменой тёплых и холодных эпизодов, с частой сменой «сухих» периодов и периодов выпадения осадков в разном виде. На Азиатской территории осадки, в основном, будут в виде снега, на Европейской территории во всех трёх фазах… Прогнозируется температурный фон, в основном, около нормы, - рассказал синоптик.Температура ниже нормы ожидается лишь на небольшой части севера Урала, севера Западной Сибири, а также северо-востоке европейской части России и севере Средней Сибири. На всех остальной территории она будет около нормы.