 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

01 марта

28 февраля

Популярное

В марте Бурятию ждут обильные осадки

В марте Бурятию ждут обильные осадки
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
В первый весенний месяц Россию ждёт частая смена погоды

В марте сильные осадки ожидаются в Бурятии и Забайкальском крае, на юге Иркутской области и на Чукотке. В Сибири, напротив, будет наблюдаться дефицит осадков. Об этом РИА Новости сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По его словам, частое чередование тёплой и холодной погоды, а также периоды без осадков и с осадками ожидаются в марте на всей территории России.

- По всей территории страны месяц ожидается неоднородным с частой сменой тёплых и холодных эпизодов, с частой сменой «сухих» периодов и периодов выпадения осадков в разном виде. На Азиатской территории осадки, в основном, будут в виде снега, на Европейской территории во всех трёх фазах… Прогнозируется температурный фон, в основном, около нормы, - рассказал синоптик.

Температура ниже нормы ожидается лишь на небольшой части севера Урала, севера Западной Сибири, а также северо-востоке европейской части России и севере Средней Сибири. На всех остальной территории она будет около нормы.



прогноз погоды
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В марте Бурятию ждут обильные осадки
В марте Бурятию ждут обильные осадки
Общество, 01.03.2021
В первый весенний месяц Россию ждёт частая смена погоды
В первый весенний день в Улан-Удэ -11
В первый весенний день в Улан-Удэ -11
Общество, 01.03.2021
Ночью местами в республике температура опускалась до -41 градуса 
В Бурятии отложили занятия по скандинавской ходьбе
В Бурятии отложили занятия по скандинавской ходьбе
Общество, 28.02.2021
Это связано с продлением ограничительных мероприятий 
В Бурятии перед фотоловушкой гуляла кабарга с детёнышем
В Бурятии перед фотоловушкой гуляла кабарга с детёнышем
Общество, 28.02.2021
В фотоловушку попался маленький безрогий олень
Движение на трассе в Бурятии восстановлено
Движение на трассе в Бурятии восстановлено
Общество, 28.02.2021
На 293 км Р-258 «Байкал» восстановлено движение по двум полосам
Жители Бурятии стали жертвой мошенника в Instagram
Жители Бурятии стали жертвой мошенника в Instagram
Общество, 28.02.2021
Омич продавал девять раз продал один и тот же паблик в Instagram
Жителям Бурятии напомнили о пожарной безопасности
Жителям Бурятии напомнили о пожарной безопасности
Общество, 28.02.2021
Рейд прошёл в Курумканском районе республики 
В Бурятии открыли два новых детсада
В Бурятии открыли два новых детсада
Общество, 28.02.2021
Объекты проинспектировал Алексей Цыденов 
В районе Бурятии молодые водители устроили пять ДТП
В районе Бурятии молодые водители устроили пять ДТП
Общество, 28.02.2021
В результате этих ДТП пострадали восемь человек 
Фотоархив: Улан-Удэ 2013. Часть 2. Май–июнь
Фотоархив: Улан-Удэ 2013. Часть 2. Май–июнь
Общество, 28.02.2021
Вспомним прошлое, благодаря снимкам Сергея Тарасенко 
Улан-Удэнский авиазавод выбрал «Гордость завода»: фоторепортаж
Улан-Удэнский авиазавод выбрал «Гордость завода»: фоторепортаж
Общество, 28.02.2021
65 работников Улан-Удэнского авиационного завода претендовали на премию года. «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с мероприятия 
Глава Бурятии рассказал о плодотворной субботе
Глава Бурятии рассказал о плодотворной субботе
Общество, 28.02.2021
«Не знаю, как называется», - Алексей Цыденов сделал интересное признание 
Коронавирус унёс жить ещё одного жителя Бурятии
Коронавирус унёс жить ещё одного жителя Бурятии
Общество, 28.02.2021
Зв сутки выявили более сотни больных 
Самый умный сантехник из Улан-Удэ вновь участвовал в «Своей игре»
Самый умный сантехник из Улан-Удэ вновь участвовал в «Своей игре»
Общество, 28.02.2021
Чимит Дармаев играл против Анатолия Вассермана
Фотовыставка о Байкале откроется в Москве
Фотовыставка о Байкале откроется в Москве
Общество, 28.02.2021
Открытие состоится в первый весенний день 

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^