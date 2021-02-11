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В Бурятии ламы и дети призвали водителей не пить за рулём

В Бурятии ламы и дети призвали водителей не пить за рулём
Общество,  Фото:УГИБДД по Бурятии
В республике прошла профилактическая акция «0% алкоголя»

В преддверии Нового года по восточному календарю Священнослужители Буддийской традиционной Сангхи России поддержали профилактическую акцию Госавтоинспекции Бурятии «0% алкоголя». Вместе с автоинспекторами, дружинниками и активистами отряда ЮИД представитель Иволгинского дацана Чингис-багша напомнил водителям о недопустимости управления транспортом в состоянии опьянения.

Он призвал автомобилистов отказаться от употребления алкоголя и встретить Новый год по восточному календарю трезвыми.

- Придерживаясь добрых традиций праздника, помните о жизни и здоровье своих близких и других участников дорожного движения. Не омрачайте праздничное настроение аварийными ситуациями на дороге и исключите любую возможность управления транспортом в состоянии опьянения, - добавил священнослужитель.

Юные помощники Госавтоинспекции встречали водителей красочным плакатом «ЮИД за ЗОЖ» и вручали взрослым тематические листовки об опасности вождения в нетрезвом виде. Представители добровольной народной дружины обращались к водителям с благопожеланиями в преддверии Белого месяца и рекомендациями по соблюдению ПДД. Сотрудники ГИБДД, в свою очередь, напомнили о личной ответственности водителя за жизнь и здоровье своих пассажиров и других участников дорожного движения.

В ответном слове автомобилисты обещали автоинспекторам быть законопослушными за рулём транспортных средств. Также они благодарили священнослужителей, общественников и школьников за внимание к проблеме безопасности дорожного движения, сообщает УГИБДД по Бурятии.
ГИБДД ПДД буддизм
 
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