В республике прошла профилактическая акция «0% алкоголя»
В преддверии Нового года по восточному календарю Священнослужители Буддийской традиционной Сангхи России поддержали профилактическую акцию Госавтоинспекции Бурятии «0% алкоголя». Вместе с автоинспекторами, дружинниками и активистами отряда ЮИД представитель Иволгинского дацана Чингис-багша напомнил водителям о недопустимости управления транспортом в состоянии опьянения.
Он призвал автомобилистов отказаться от употребления алкоголя и встретить Новый год по восточному календарю трезвыми.
- Придерживаясь добрых традиций праздника, помните о жизни и здоровье своих близких и других участников дорожного движения. Не омрачайте праздничное настроение аварийными ситуациями на дороге и исключите любую возможность управления транспортом в состоянии опьянения, - добавил священнослужитель.
Юные помощники Госавтоинспекции встречали водителей красочным плакатом «ЮИД за ЗОЖ» и вручали взрослым тематические листовки об опасности вождения в нетрезвом виде. Представители добровольной народной дружины обращались к водителям с благопожеланиями в преддверии Белого месяца и рекомендациями по соблюдению ПДД. Сотрудники ГИБДД, в свою очередь, напомнили о личной ответственности водителя за жизнь и здоровье своих пассажиров и других участников дорожного движения.
В ответном слове автомобилисты обещали автоинспекторам быть законопослушными за рулём транспортных средств. Также они благодарили священнослужителей, общественников и школьников за внимание к проблеме безопасности дорожного движения, сообщает УГИБДД по Бурятии.
В Бурятии ламы и дети призвали водителей не пить за рулём
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Долгор Ангархаева является чемпионкой Ердынских игр 2019 года. Видео
Зрителей ждёт спектакль для всей семьи «Добывайки»
В республике прошла профилактическая акция «0% алкоголя»
Это история о маленьких человечках, живущих под полом дома
Мероприятие состоится в конце марта
Мужчина воспользовался услугой «мобильный банк»
«Оказалось, что зима может быть прекрасна», - делится он в соцсети
Молодым людям грозит лишение свободы
В исправительном учреждении готовятся к Сагаалгану
Здесь состоится презентация новой коллекции зимних костюмов народов Бурятии
Полиция ищет преступника
Учреждению выдано предписание
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с ритуала очищения
Колонию посетил Доржо-лама
Материалы проверок направят в прокуратуру