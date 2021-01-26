В них примут участие спортсмены и любители активного отдыха
7 февраля в Иркутской области состоятся региональные соревнования по лыжным гонкам среди спортсменов и любителей активного отдыха памяти мастера спорта СССР А.П. Дейкина. Гонки пройдут на лыжной базе «Снежинка» в городе Усолье-Сибирское. Начало соревнований в 12:00.
В соревнованиях примут участие спортсмены 9 категорий: «М-1» 18-29 лет (1991-2002 гг.р.), «Ж-1» 18-29 лет (1991-2002 гг.р.), «М-2» 30-39 лет (1981-1990 гг.р.), «Ж-2» 30-39 лет (1981-1990 гг.р.), «М-3» 40-49 лет (1971-1980 гг.р.), «Ж-3» 40-49 лет (1971-1980 гг.р.), «М-4» 50-59 лет (1961-1970 гг.р.), «Ж-4» 50 лет и старше (1970 г.р. и старше), «М-5» 60 лет и старше (1960 г.р. и старше).
Старт общий по группам: в 12:00 - «М-1»-«М-4» —30 км; в 12:05 – «М-5», «Ж-1»-«Ж-3» — 15 км; в 12:10 – «Ж-4» — 10 км. Способ передвижения: классический.
Победителей и призёров в каждой возрастной группе наградят грамотами, медалями и призами. Также предусмотрены грамоты и сертификаты для победителей в абсолютном зачёте среди мужчин и женщин. Кроме этого, каждый финишировавший участник получит медаль финишёра. Об этом сообщает федерация лыжных гонок Иркутской области.
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В Иркутской области проведут региональные лыжные гонки
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