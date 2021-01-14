Общее число случаев заражения приближается к 31 тысяче
По данным на 14 января, в Забайкальском крае зарегистрировано 223 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. Число случаев инфицирования коронавирусом забайкальцев за весь период с начала пандемии составило 30 745 человека.
За последние сутки 155 забайкальцев выздоровели от COVID-19. Число победивших инфекцию с начала прошлого года составило 28 366 человек.
Причина смерти от коронавируса подтверждена ещё у четырёх человек. С начала прошлого года опасная болезнь унесла жизни 578 забайкальца.
В моногоспиталях региона 95 человек находятся в тяжёлом состоянии, 50 подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких.
Санитарно-эпидемиологическая обстановка в Забайкальском крае остаётся напряжённой. Жители региона обязаны использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания и соблюдать социальную дистанцию в общественных местах, сообщили в пресс-службе краевого правительства.
Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии на сегодня зарегистрировано 28 006 случаев заражения с начала пандемии.
Ещё 155 забайкальцев заболели коронавирусом
Общество, Фото:
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