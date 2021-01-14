Коронавирус в Бурятии перешагнул отметку в 28 тысяч

По информации управления Роспотребнадзора, в Бурятии на утро 14 января зарегистрировано 28 006 случаев заражения COVID-19 с начала пандемии. 54% (15 045) случаев инфицирования приходится на жителей Улан-Удэ. За сутки выявили ещё 153 больных. Заболеваемость держится на прежнем уровне: для сравнения, днём ранее было 150 заражённых, а до этого +151, +149, +148 и т.д.
Из 153 новых случаев COVID-19: 112 человек - обследованы по обращению в связи с ОРВИ и пневмонией, остальные – контактные лица и лица, обследованные с профцелью.
Круг контактных лиц составляет 3101 человек.
Всего выздоровели от коронавируса 25 302 человек, (или 90.3%). За последние сутки выписались 179 больных. Дополнительно снят с наблюдения 221 пациент.
В стационарах получают лечение 1186 пациентов с коронавирусной инфекцией, с том числе осложнённой внебольничной пневмонией – 849. В отделениях реанимации находится 80 пациентов (из них старше 65 лет – 47), на ИВЛ 40 пациентов (из них старше 65 – 29), в том числе на неинвазивной ИВЛ – 32.
Для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 2000 коек, занято – 1186, свободно – 814 коек. Занятость коечного фонда составляет 59,3%.
Амбулаторное лечение проходят 888 пациентов с COVID-19, наблюдается 1950 человек.
Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии из-за пандемии отменили крещенские купания. Режим ограничительных мероприятий в республике действует до конца января.