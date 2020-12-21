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В Бурятии залили каток с травой

В Бурятии залили каток с травой
Общество,  Фото:"Аноним Кяхта"
Вместо ровного ледяного полотна получился лёд с земляными островками

В паблике «Аноним Кяхты» появилось видео, как в городе некачественно залили каток. Судя по всему, это центральный Кяхтинский стадион. На кадрах видно, что вода замёрзла неровно, также часто встречается земляные островки с засохшей травой.


Стоит отметить, что на видео запечатлён край катка. В центе стадиона лёд ровный, и там без проблем катаются взрослые и дети. Это заметили и подписчики «Анонима Кяхты».

«Что снимает автор - это не каток, а кромка поля. Там специально залили, чтобы по земле не ходили до катка, каток дальше по центру футбольного поля», «Первые разы всегда так, хоть такой каток», «Каток нормальный, кататься можно», - написали люди.

Других видео впечатлило и привело в шок. Жители Кяхты написали, что такое отношение к любителям зимнего вида спорта постоянное.

«Ужас каток», «Я лучше в Улан-Удэ поеду, там большой каток и очень ровно», «Раньше везде лёд был и дорожки до катка застелены были, а это вообще ужас», «Там не изменится ничего. Каждый год хожу на каток, всегда также».

каток
 
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