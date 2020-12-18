Состоялась акция «Подари праздник детям»
В улан-удэнской исправительной колонии № 8 прошла благотворительная акция «Подари праздник детям» приуроченная к празднованию Нового года.
Сотрудники посетили Дом ребёнка «Аистенок» и Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Малышок». Для ребятишек передали новогодние подарки – сладости и игрушки.
- Руководители детских воспитательных учреждений поблагодарили сотрудников исправительной колонии за оказанную благотворительную помощь и неравнодушное отношение, - сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.
Сотрудники улан-удэнской колонии сделали подарки детям-сиротам
Общество, Фото:
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