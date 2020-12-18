Сотрудники улан-удэнской колонии сделали подарки детям-сиротам

Общество, Фото: УФСИН по Бурятии

Состоялась акция «Подари праздник детям»



В улан-удэнской исправительной колонии № 8 прошла благотворительная акция «Подари праздник детям» приуроченная к празднованию Нового года.



Сотрудники посетили Дом ребёнка «Аистенок» и Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Малышок». Для ребятишек передали новогодние подарки – сладости и игрушки.



- Руководители детских воспитательных учреждений поблагодарили сотрудников исправительной колонии за оказанную благотворительную помощь и неравнодушное отношение, - сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.







