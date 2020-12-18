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Сотрудники улан-удэнской колонии сделали подарки детям-сиротам

Сотрудники улан-удэнской колонии сделали подарки детям-сиротам
Общество,  Фото:УФСИН по Бурятии
Состоялась акция «Подари праздник детям»

В улан-удэнской исправительной колонии № 8 прошла благотворительная акция «Подари праздник детям» приуроченная к празднованию Нового года.

Сотрудники посетили Дом ребёнка «Аистенок» и Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Малышок». Для ребятишек передали новогодние подарки – сладости и игрушки.

- Руководители детских воспитательных учреждений поблагодарили сотрудников исправительной колонии за оказанную благотворительную помощь и неравнодушное отношение, - сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.



колония благотворительность дети Новый год
 
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