В Бурятии выбрали лучших мастеров по обработке шкур

В направлении «Выделка овечьих шкур»:





• Очиржаповой Жаргалме, Хоринский район;





Бальжинимаеву Бальжиниме, землячество шэнэхэнских бурятов;

В направлении «Изделия из овчины»:

Республиканский чемпионат по выделке и художественной обработке овечьей и козьей шкур прошёл в Бурятии третий раз. Мероприятие состоялось в закрытом формате. 22 мастера из разных уголков республики отправили на конкурс свои работы, сообщает пресс-служба министерства культуры Бурятии.Призовые места разыграли двух направлениях – выделка шкур и изготовление традиционной бурятской одежды, изделий из овечьей шкуры.Специальный приз достался сельскому поселению Сутой Селенгинского района• Сэндэ, Улан-Удэ;Миронову Валерию, Иволгинский район.• Территориальному общественному самоуправлению «Дархан», Закаменский район;• Территориальному общественному самоуправлению «Мурэ», Закаменский район;Раднаевой Альбине, Кижингинский район;Батомункуевой Сибжиде, Мухоршибирский район;Сэнгэл, Улан-Удэ.Участники чемпионата – энтузиасты своего дела, люди творческие. Например, ТОС «Дархан» получили специальный приз конкурса, но в дальнейшем планируют участие в номинации по выделке шкур. ТОС создали учителя музыкальной школы Закаменского района. Направления его деятельности разнообразные: от пошива национальных костюмов до изготовления изделий из валяной шерсти. На конкурс привезли обувь из валяной овечьей шерсти: ботинки и тапочки. Причём научились этому ремеслу летом на 10-дневных курсах. Планируют приобрести специальную машину для обработки шерсти, это значительно удешевит изделия. Недавно они начали заниматься еще и выделкой шкур.– Выделка шкур – это очень трудоемкий, материалоемкий процесс, длительный, очень сложный. Чтобы научиться этому, нужны большие усилия, усердие. Мы восхищаемся теми людьми, которые с энтузиазмом занимаются этим делом, принимают участие в конкурсе, - ассказывает доктор технических наук, доцент кафедры «Технология кожи, меха. Водные ресурсы и товароведение» Восточно-Сибирского государственного университета технологий и управления, постоянный член жюри чемпионата Вера Раднаева.– В целом, радует, что возрождаются традиции, проводятся конкурсы. Мастера работают, стараются, выставляют свои работы на конкурсе, делится впечатлениями модельер-дизайнер одежды, руководитель творческой студии «Fashion room» Игорь Сарапулов.В состав жюри вошли также: кандидат технических наук, эксперт в области оценки качества меха и изделий Бурятского центра сертификации Галина Васильева; старший научный сотрудник, хранитель этнографических коллекций Национального музея Бурятии Любовь Левитина; заслуженный работник культуры Бурятии Саржана Эрдынеева. Возглавил жюри гэбгы лама Иволгинского дацана Жаргал Гомбоев.