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В Бурятии выбрали лучших мастеров по обработке шкур

В Бурятии выбрали лучших мастеров по обработке шкур
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Выделка шкур – это очень сложный процесс, поясняют специалисты

Республиканский чемпионат по выделке и художественной обработке овечьей и козьей шкур прошёл в Бурятии третий раз. Мероприятие состоялось в закрытом формате. 22 мастера из разных уголков республики отправили на конкурс свои работы, сообщает пресс-служба министерства культуры Бурятии.

Призовые места разыграли двух направлениях – выделка шкур и изготовление традиционной бурятской одежды, изделий из овечьей шкуры.

В направлении «Выделка овечьих шкур»:

Специальный приз достался сельскому поселению Сутой Селенгинского района

Диплом III степени:

• Очиржаповой Жаргалме, Хоринский район;
• Сэндэ, Улан-Удэ;

Диплом II степени:

Бальжинимаеву Бальжиниме, землячество шэнэхэнских бурятов;

Диплом I степени:

Миронову Валерию, Иволгинский район.

В направлении «Изделия из овчины»:

Специальный приз за оригинальность:

• Территориальному общественному самоуправлению «Дархан», Закаменский район;
• Территориальному общественному самоуправлению «Мурэ», Закаменский район;

Диплом III степени:

Раднаевой Альбине, Кижингинский район;

Диплом II степени:

Батомункуевой Сибжиде, Мухоршибирский район;

Диплом I степени:

Сэнгэл, Улан-Удэ.

Участники чемпионата – энтузиасты своего дела, люди творческие. Например, ТОС «Дархан» получили специальный приз конкурса, но в дальнейшем планируют участие в номинации по выделке шкур. ТОС создали учителя музыкальной школы Закаменского района. Направления его деятельности разнообразные: от пошива национальных костюмов до изготовления изделий из валяной шерсти. На конкурс привезли обувь из валяной овечьей шерсти: ботинки и тапочки. Причём научились этому ремеслу летом на 10-дневных курсах. Планируют приобрести специальную машину для обработки шерсти, это значительно удешевит изделия. Недавно они начали заниматься еще и выделкой шкур.

– Выделка шкур – это очень трудоемкий, материалоемкий процесс, длительный, очень сложный. Чтобы научиться этому, нужны большие усилия, усердие. Мы восхищаемся теми людьми, которые с энтузиазмом занимаются этим делом, принимают участие в конкурсе, - ассказывает доктор технических наук, доцент кафедры «Технология кожи, меха. Водные ресурсы и товароведение» Восточно-Сибирского государственного университета технологий и управления, постоянный член жюри чемпионата Вера Раднаева.

– В целом, радует, что возрождаются традиции, проводятся конкурсы. Мастера работают, стараются, выставляют свои работы на конкурсе, делится впечатлениями модельер-дизайнер одежды, руководитель творческой студии «Fashion room» Игорь Сарапулов.

В состав жюри вошли также: кандидат технических наук, эксперт в области оценки качества меха и изделий Бурятского центра сертификации Галина Васильева; старший научный сотрудник, хранитель этнографических коллекций Национального музея Бурятии Любовь Левитина; заслуженный работник культуры Бурятии Саржана Эрдынеева. Возглавил жюри гэбгы лама Иволгинского дацана Жаргал Гомбоев.


конкурс шкуры
 
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