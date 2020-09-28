На втором месте Ладожское озеро
Российский сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru опросил пользователей социальных сетей и выявил, какие озера самые красивые в России.
Большинство туристов (34.71%) самым красивым озером страны считают Байкал, расположенный на территории Бурятии и Иркутской области. На втором месте (27.27%) — Ладожское озеро в Карелии и Ленинградской области. «Бронзу» получило Кояшское озеро, расположенное в Опукском заповеднике в Крыму. Солёное крымское озеро набрало 10.74% голосов.
По данным опроса Tvil.ru про самые красивые озера России, туристы также отметили Кардывач в Красной Поляне (6.61%), Баскунчак в Астраханской области (5.79%), Голубое озеро в Черекском ущелье Кабардино-Балкарии (4.96%), озеро Лотосов в Волгоградской области (4.13%), Селигер в Тверской области (2.48%), Сейдозеро в Мурманской области (1.65%) и Малиновое озеро в Алтайском крае (1.65%).
Десять самых красивых озёр в России:
1. Байкал в Бурятии и Иркутской области, 34.71%*
2. Ладожское озеро в Карелии и Ленинградской области, 27.27%
3. Кояшское озеро в Опукском заповеднике в Крыму, 10.74%
4. Кардывач в Красной Поляне, 6.61%
5. Баскунчак в Астраханской области, 5.79%
6. Голубое озеро в Черекском ущелье Кабардино-Балкарии, 4.96%
7. Озеро Лотосов в Волгоградской области, 4.13%
8. Селигер в Тверской области, 2.48%
9. Сейдозеро в Мурманской области, 1.65%
10. Малиновое озеро в Алтайском крае, 1.65%
* По данным опроса соцсетей
Байкал возглавил десятку самых красивых озёр России
Общество, Фото:
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