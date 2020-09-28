Байкал возглавил десятку самых красивых озёр России

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

На втором месте Ладожское озеро



Российский сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru опросил пользователей социальных сетей и выявил, какие озера самые красивые в России.



Большинство туристов (34.71%) самым красивым озером страны считают Байкал, расположенный на территории Бурятии и Иркутской области. На втором месте (27.27%) — Ладожское озеро в Карелии и Ленинградской области. «Бронзу» получило Кояшское озеро, расположенное в Опукском заповеднике в Крыму. Солёное крымское озеро набрало 10.74% голосов.



По данным опроса Tvil.ru про самые красивые озера России, туристы также отметили Кардывач в Красной Поляне (6.61%), Баскунчак в Астраханской области (5.79%), Голубое озеро в Черекском ущелье Кабардино-Балкарии (4.96%), озеро Лотосов в Волгоградской области (4.13%), Селигер в Тверской области (2.48%), Сейдозеро в Мурманской области (1.65%) и Малиновое озеро в Алтайском крае (1.65%).



Десять самых красивых озёр в России:



1. Байкал в Бурятии и Иркутской области, 34.71%*

2. Ладожское озеро в Карелии и Ленинградской области, 27.27%

3. Кояшское озеро в Опукском заповеднике в Крыму, 10.74%

4. Кардывач в Красной Поляне, 6.61%

5. Баскунчак в Астраханской области, 5.79%

6. Голубое озеро в Черекском ущелье Кабардино-Балкарии, 4.96%

7. Озеро Лотосов в Волгоградской области, 4.13%

8. Селигер в Тверской области, 2.48%

9. Сейдозеро в Мурманской области, 1.65%

10. Малиновое озеро в Алтайском крае, 1.65%



* По данным опроса соцсетей

