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Байкал возглавил десятку самых красивых озёр России

Байкал возглавил десятку самых красивых озёр России
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
На втором месте Ладожское озеро

Российский сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru опросил пользователей социальных сетей и выявил, какие озера самые красивые в России.

Большинство туристов (34.71%) самым красивым озером страны считают Байкал, расположенный на территории Бурятии и Иркутской области. На втором месте (27.27%) — Ладожское озеро в Карелии и Ленинградской области. «Бронзу» получило Кояшское озеро, расположенное в Опукском заповеднике в Крыму. Солёное крымское озеро набрало 10.74% голосов.

По данным опроса Tvil.ru про самые красивые озера России, туристы также отметили Кардывач в Красной Поляне (6.61%), Баскунчак в Астраханской области (5.79%), Голубое озеро в Черекском ущелье Кабардино-Балкарии (4.96%), озеро Лотосов в Волгоградской области (4.13%), Селигер в Тверской области (2.48%), Сейдозеро в Мурманской области (1.65%) и Малиновое озеро в Алтайском крае (1.65%).

Десять самых красивых озёр в России:

1. Байкал в Бурятии и Иркутской области, 34.71%*
2. Ладожское озеро в Карелии и Ленинградской области, 27.27%
3. Кояшское озеро в Опукском заповеднике в Крыму, 10.74%
4. Кардывач в Красной Поляне, 6.61%
5. Баскунчак в Астраханской области, 5.79%
6. Голубое озеро в Черекском ущелье Кабардино-Балкарии, 4.96%
7. Озеро Лотосов в Волгоградской области, 4.13%
8. Селигер в Тверской области, 2.48%
9. Сейдозеро в Мурманской области, 1.65%
10. Малиновое озеро в Алтайском крае, 1.65%

* По данным опроса соцсетей
Байкал озеро
 
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