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Три реки Закаменского района Бурятии не рекомендуют для купания

Три реки Закаменского района Бурятии не рекомендуют для купания
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
На реках Модонкуль, Джида и Цакирка превышены гигиенические нормативы

В пробах воды, отобранных в рамках социально-гигиенического мониторинга из реки Модонкуль в районе головного водозабора у города Закаменск, установлены превышения гигиенических нормативов по содержанию кадмия, марганца и железа.

В пробах воды из реки Джида около местности Дачи-3 в Закаменске и у села Нурта Закаменского района установлено превышение гигиенических нормативов по содержанию общих колиформных и термотолерантных колиформных бактерий. В пробе воды из реки Цакирка у села Утата также установлено превышение гигиенических нормативов по содержанию общих колиформных и термотолерантных колиформных бактерий.

Администрация Закаменского района рекомендует не использовать реки Модонкуль, Джида и Цакирка для купания, отдыха и занятий спортом.
Закаменский район Бурятия Закаменск река купание гигиенические нормативы
 
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