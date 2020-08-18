На реках Модонкуль, Джида и Цакирка превышены гигиенические нормативы
В пробах воды, отобранных в рамках социально-гигиенического мониторинга из реки Модонкуль в районе головного водозабора у города Закаменск, установлены превышения гигиенических нормативов по содержанию кадмия, марганца и железа.
В пробах воды из реки Джида около местности Дачи-3 в Закаменске и у села Нурта Закаменского района установлено превышение гигиенических нормативов по содержанию общих колиформных и термотолерантных колиформных бактерий. В пробе воды из реки Цакирка у села Утата также установлено превышение гигиенических нормативов по содержанию общих колиформных и термотолерантных колиформных бактерий.
Администрация Закаменского района рекомендует не использовать реки Модонкуль, Джида и Цакирка для купания, отдыха и занятий спортом.
Три реки Закаменского района Бурятии не рекомендуют для купания
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