Три реки Закаменского района Бурятии не рекомендуют для купания

На реках Модонкуль, Джида и Цакирка превышены гигиенические нормативы



В пробах воды, отобранных в рамках социально-гигиенического мониторинга из реки Модонкуль в районе головного водозабора у города Закаменск, установлены превышения гигиенических нормативов по содержанию кадмия, марганца и железа.



В пробах воды из реки Джида около местности Дачи-3 в Закаменске и у села Нурта Закаменского района установлено превышение гигиенических нормативов по содержанию общих колиформных и термотолерантных колиформных бактерий. В пробе воды из реки Цакирка у села Утата также установлено превышение гигиенических нормативов по содержанию общих колиформных и термотолерантных колиформных бактерий.



Администрация Закаменского района рекомендует не использовать реки Модонкуль, Джида и Цакирка для купания, отдыха и занятий спортом.

