В Бурятии снесли ветхие здания в бывших воинских частях

Всего было убрано 16 зданий на территориях воинских частей



Военные инженеры Бурятии завершили снос опасных ветхих зданий и сооружений бывших воинских частей в республике.



В ходе первого этапа работ с помощью тяжёлой инженерной техники, в частности, инженерной машины разграждения, крана манипулятора войскового, крана стрелы (КС-45722) было разрушено два крупных здания на территории танкового соединения.



Второй этап по сносу неиспользуемых строений завершился сносом 14-ти сооружений, которые стали наиболее проблемными из-за своих конструктивных особенностей и повышенной прочностью. Всего в ходе работ было снесено 16 списанных зданий.



Специально для этого было сформировано сводное подразделение численностью до 10 человек. Все военнослужащие проходят службу по контракту, обладают высокой квалификацией и необходимым опытом эксплуатации инженерных машин, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.



Проделанная работа позволила избавиться от аварийных зданий, являющихся потенциально опасными для военнослужащих и местного населения.



