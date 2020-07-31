Всего было убрано 16 зданий на территориях воинских частей
Военные инженеры Бурятии завершили снос опасных ветхих зданий и сооружений бывших воинских частей в республике.
В ходе первого этапа работ с помощью тяжёлой инженерной техники, в частности, инженерной машины разграждения, крана манипулятора войскового, крана стрелы (КС-45722) было разрушено два крупных здания на территории танкового соединения.
Второй этап по сносу неиспользуемых строений завершился сносом 14-ти сооружений, которые стали наиболее проблемными из-за своих конструктивных особенностей и повышенной прочностью. Всего в ходе работ было снесено 16 списанных зданий.
Специально для этого было сформировано сводное подразделение численностью до 10 человек. Все военнослужащие проходят службу по контракту, обладают высокой квалификацией и необходимым опытом эксплуатации инженерных машин, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
Проделанная работа позволила избавиться от аварийных зданий, являющихся потенциально опасными для военнослужащих и местного населения.
В Бурятии снесли ветхие здания в бывших воинских частях
Общество, Фото:
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