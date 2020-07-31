 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

31 Июля

30 Июля

Популярное

В Бурятии снесли ветхие здания в бывших воинских частях

В Бурятии снесли ветхие здания в бывших воинских частях
Общество,  Фото:pixabay.com
Всего было убрано 16 зданий на территориях воинских частей

Военные инженеры Бурятии завершили снос опасных ветхих зданий и сооружений бывших воинских частей в республике.

В ходе первого этапа работ с помощью тяжёлой инженерной техники, в частности, инженерной машины разграждения, крана манипулятора войскового, крана стрелы (КС-45722) было разрушено два крупных здания на территории танкового соединения.

Второй этап по сносу неиспользуемых строений завершился сносом 14-ти сооружений, которые стали наиболее проблемными из-за своих конструктивных особенностей и повышенной прочностью. Всего в ходе работ было снесено 16 списанных зданий.

Специально для этого было сформировано сводное подразделение численностью до 10 человек. Все военнослужащие проходят службу по контракту, обладают высокой квалификацией и необходимым опытом эксплуатации инженерных машин, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

Проделанная работа позволила избавиться от аварийных зданий, являющихся потенциально опасными для военнослужащих и местного населения.

воинская часть ветхое жилье военнослужащие
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Полицейские спели в центре Улан-Удэ
Общество, 31.07.2020
Солисты вокального ансамбля управления МВД по Улан-Удэ «Звезда» устроили концерт под открытым небом
В Бурятии снесли ветхие здания в бывших воинских частях
В Бурятии снесли ветхие здания в бывших воинских частях
Общество, 31.07.2020
Всего было убрано 16 зданий на территориях воинских частей
В Бурятии поздравляют с днём рождения известного тренера по боксу
В Бурятии поздравляют с днём рождения известного тренера по боксу
Общество, 31.07.2020
Сегодня свой 58-й день рождения справляет заслуженный тренер Бурятии по боксу Бадма Бадмаев
В Бурятии восстанавливают снятую с постамента «Катюшу»
В Бурятии восстанавливают снятую с постамента «Катюшу»
Общество, 31.07.2020
В Улан-Удэ прибыл оригинальный двигатель для «Ктюши»
Бурятию ждут дождливые выходные
Бурятию ждут дождливые выходные
Общество, 31.07.2020
Средняя температура воздуха составит +25 градусов
533 судебных пристава Бурятии приняли присягу
533 судебных пристава Бурятии приняли присягу
Общество, 31.07.2020
В службе судебных приставов Бурятии состоялась торжественная церемония  приведения к присяге сотрудников, поступивших на службу
В Улан-Удэ после ремонта открылся железнодорожный вокзал
В Улан-Удэ после ремонта открылся железнодорожный вокзал
Общество, 31.07.2020
На реконструкцию вокзала было направлено 900 млн рублей
Главный санврач Бурятии: «Думают, что коронавирус обойдёт стороной»
Главный санврач Бурятии: «Думают, что коронавирус обойдёт стороной»
Общество, 31.07.2020
Главный санитарный врач республики Сергей Ханхареев обратился к жителям
Автор «Вечернего Урганта» путешествует по Бурятии
Автор «Вечернего Урганта» путешествует по Бурятии
Общество, 31.07.2020
Уроженец Улан-Удэ Константин Анисимов приехал на малую родину
В Сети показали, как выглядит Байкал без воды
В Сети показали, как выглядит Байкал без воды
Общество, 31.07.2020
Макет Байкала без воды по глубоководным картам изготовила компания из Владивостока
Музыканты и битбоксер «обновили» гимн Бурятии
Музыканты и битбоксер «обновили» гимн Бурятии
Общество, 31.07.2020
Молодые люди совместили гимн с регги
Жители запада России хотят получить «гектар» в Бурятии
Жители запада России хотят получить «гектар» в Бурятии
Общество, 31.07.2020
Дальневосточный гектар в Бурятии с 1 августа смогут получить все жители России
В Улан-Удэ осуждённые прошли психологические тренинги
В Улан-Удэ осуждённые прошли психологические тренинги
Общество, 31.07.2020
Занятия провели для развития этнической толерантности
Безработный житель Бурятии обчистил дом сельчанки
Безработный житель Бурятии обчистил дом сельчанки
Общество, 31.07.2020
В числе украденных вещей оказался будильник

Позитив

Профилактика

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^