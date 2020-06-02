Обряд проводился на берегу Селенги
Утром 1 июня ламы Дуйнхор дугана Улан-Удэнского дацана провели обряд Луусад – подношение песка Мандалы и пищи хозяинам воды Луусад хаанам. Обряд проходил на берегу реки Селенга. Дата проведения Луусад была определена ещё в апреле.
Не так давно в Дуйнхор дугане прошёл разбор Мандалы Идама Калачакры. Часть песка по традиции преподнесли вместе с другими подношениями хозяинам воды. По сообщению Буддийской традиционной Сангхи России, хозяева приняли дары и даровали дожди.
Как сообщал «Байкал-Daily», в середине мая в Дуйнхор дугане Улан-Удэнского дацана на Верхней Берёзовке состоялся большой Хурал Жинсриг – Огненное подношение божеству Идаму Калачакра и его свите из 722 Божеств. Фоторепортаж Сергея Тарасенко с проведение ритуала можно посмотреть по ссылке.
В Бурятии ламы преподнесли песок Мандалы хозяинам воды
Общество, Фото:
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