В Улан-Удэ прошёл обряд огненного очищения. Фоторепортаж

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко из Улан-Удэнского дацана, где прошёл огненный ритуал Жинсриг



Накануне, 11 мая в Дуйнхор дугане Улан-Удэнского дацана на Верхней Берёзовке состоялся большой Хурал Жинсриг – Огненное подношение божеству Идаму Калачакра и его свите из 722 Божеств.



- Огненный ритуал Жинсриг – подношение Идаму Калачакра -Дуйнхор с его божественной супругой Вишвамати и 722 Божествам через огонь. В этот день для накопления огромного количества добродетелей верующим можно сделать подношения Владыке Времени и 722 Божествам мандалы топлёным маслом, - пояснили в Буддийской Традиционной Сангхе России.



Этот ритуал проводится по просьбе людей или после завершения определённых практик и молебнов.



Данный ритуал проходит в завершение 18-дневного большого молебна «Дуйнхор Хурал». Все эти дни ламы с утра и до вечера читали молебны.



Обряд Жинсриг предназначен для устранения проблем в жизни и на работе, различных препятствий, от болезней, порчи, от вреда духов местности и также для очищения той местности, где проводится ритуал. Также буддисты верят, что во время обряда человек «внутренне очищается от всего плохого».



- В некоторых случаях люди болеют, и врачи не могут поставить диагноз или назначить правильное лечение, в таких случаях очень помогает посещение обряда Жинсриг. Болезни бывают разных видов и одна из причин некоторых болезней - это вред со стороны духов насылающих болезни. Обряд Жинсриг убирает и очищает эти и другие болезни, - заявляют в Сангхе.



Огненная пуджа бывает четырёх видов: умиротворяющая, умножающая, гневная, покоряющая.



В связи с коронавирусом желающие принять участие в хуралах и обряде Жинсриг в основном делали подношения, отправляя свои имена с указанием года рождения в сообщениях на мобильный номер телефона кассира Дуйнхор дацана. На самом обряде людей было в разы меньше обычного.



Такой обряд проводится только раз в год. Верующие утверждают, что он способствует хорошей и беспрепятственной учёбе студентам и школьникам, также тем, кто хочет получить знания и мудрость для решения важных проблем, у кого закрыты дороги, болезни и препятствия.



Считается, что обряд Жинсриг является одним из самых сильных обрядов для очищения препятствий.





