В Бурятии оштрафовали владельца пункта приёма древесины за хлам

Нарушение выявила прокуратора



Как выяснила прокурорская проверка, в Селенгинском районе Бурятии пункты приёма и отгрузки древесины нарушали природоохранное законодательство.



Установлено, что земельный участок одного из пунктов был захламлён срезками и опилками древесины, площадка для накопления отходов лесопиления отсутствовала.



Было возбуждено административное дело за несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при сборе, накоплении, транспортировании, обработке, утилизации или обезвреживании отходов производства и потребления. Владелец пункта приёма и отгрузки древесины привлечён к административной ответственности в виде штрафа, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

