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В Бурятии оштрафовали владельца пункта приёма древесины за хлам

В Бурятии оштрафовали владельца пункта приёма древесины за хлам
Общество,  Фото:pixabay.com
Нарушение выявила прокуратора

Как выяснила прокурорская проверка, в Селенгинском районе Бурятии пункты приёма и отгрузки древесины нарушали природоохранное законодательство.

Установлено, что земельный участок одного из пунктов был захламлён срезками и опилками древесины, площадка для накопления отходов лесопиления отсутствовала.

Было возбуждено административное дело за несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при сборе, накоплении, транспортировании, обработке, утилизации или обезвреживании отходов производства и потребления. Владелец пункта приёма и отгрузки древесины привлечён к административной ответственности в виде штрафа, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.
прокуратура
 
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