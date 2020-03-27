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В Бурятии ЗАГСЫ попросили женихов и невест ограничить число гостей

В Бурятии ЗАГСЫ попросили женихов и невест ограничить число гостей
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
На церемонии бракосочетания могут присутствовать не более 50 человек

Из-за вируса COVID-19 в Бурятии введено ограничение на количество присутствующих во время регистрации брака. Об этом сообщили в управлении ЗАГС по Бурятии.

- В соответствии с решением оперативного штаба ограничено максимальное количество - 50 лиц, присутствующих одновременно на массовых мероприятиях. В связи с чем рекомендуем ограничить число гостей, присутствующих при торжественной регистрации заключения брака, - призвали сотрудники ЗАГС.

При обращении в органы ЗАГС республики гражданам советуют приходить в масках. В целом же все обращения рекомендуют направлять в письменной форме. В частности, через портал Госуслуги подавать заявления на регистрацию рождения, смерти, заключения брака, расторжении брака, усыновления, перемены имени, а также на выдачу повторных свидетельств о государственной регистрации актов гражданского состояния.

Как сообщал «Байкал-Daily», на 8 утра сегодня в Бурятии зарегистрировано два подтверждённых случая новой коронавирусной инфекцией. Состояние обоих пациентов удовлетворительное. Проведено лабораторное исследование 350 контактных лиц. В том числе анализ на коронавирус сдал глава Бурятии Алексей Цыденов, его проба отрицательная.

Четыре пробы дали предварительно положительный результат, все четверо пациентов госпитализированы в республиканскую инфекционную больницу. Анализы для подтверждения направлены в Новосибирск.

С 27 марта и до особого распоряжения закрыты детские игровые комнаты, кружки, спортивные секции, театры, кинотеатры, ночные клубы, детские развлекательные центры.


коронавирус ЗАГС
 
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