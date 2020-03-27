В Бурятии обследовали 350 человек, контактировавших с больными коронавирусом

Состояние двух пациентов в Бурятии, заразившихся новой коронавирусной инфекцией, оценивается как удовлетворительное.
- В Бурятии на 8 часов 27 марта зарегистрировано два подтверждённых случая новой коронавирусной инфекцией. Больные госпитализированы в республиканскую инфекционную больницу, их состояние удовлетворительное. Проводится комплекс противоэпидемических мероприятий, включая работу с контактными лицами, проведение дезинфекционных мероприятий, - сообщает минздрав Бурятии.
На сегодня проведено лабораторное исследование 350 контактных лиц, уточнили в минздраве. Это близкие люди заболевших, сотрудники по месту их работы, а также сотрудники и пациенты военного госпиталя, блогеры и другие.
Накануне четыре пробы из числа контактировавших лиц дали предварительно положительный результат. Все четверо пациентов госпитализированы в республиканскую инфекционную больницу. Анализы для подтверждения направлены в референс-центр «Вектор» (Новосибирск). У остальных контактных лиц результаты отрицательные.
Всего за весь период в Бурятии зарегистрировано 62 больных с симптомами ОРВИ, которые прибыли из стран, неблагополучных по новой коронавирусной инфекции. Это пять граждан КНР и 57 граждан России. Все заболевшие были госпитализированы, лабораторно обследованы, 37 человек уже выписаны в связи с выздоровлением и получением отрицательных результатов.
В стационаре республиканской клинической инфекционной больницы на 8:00 27 марта находится 41 человек, из них двое больных новой коронавирусной инфекцией.
За весь период под медицинское наблюдение было взято 1113 человек, прибывших из стран, неблагополучных по новой коронавирусной инфекции. Под медицинским наблюдением находится 610 чел. Из них 10 человек (восемь граждан КНР, двое – Японии) изолированы в обсерватор, развернутый в социально-реабилитационном отделении (Верхняя Березовка). За остальными гражданами ведётся медицинское наблюдение на дому, выдано 120 листков нетрудоспособности.
На «горячую линию» минздрава Бурятии, для граждан, вернувшихся с территорий, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) (телефон 8-3012-37-95-32), всего поступило 453 звонков, из них за последние сутки - 33.
«Байкал-Daily» уже сообщал, что пациентов военного госпиталя попросили в срочном порядке написать заявление с просьбой отпустить домой, хотя сроки лечения многих не подошли к концу. Связано это с тем, что именно в военный госпиталь обратился ранее один из заболевших коронавирусом.
С сегодняшнего дня в Улан-Удэ приостановлена работа кинотеатров, театров, ночных клубов и др. Запрещено проводить любые мероприятия с количеством участников более 50 человек, в том числе в барах и ресторанах. Свадьбы, юбилеи, миланы и прочие подобные мероприятия с большим участием людей не должны проводиться.
Глава Бурятии Алексей Цыденов обратился к жителям республики, призвав к самодисциплине.