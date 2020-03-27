Сегодня стали известны результаты анализа Алексея Цыденова на коронавирус
Глава Бурятии Алексей Цыденов накануне сдал анализ на коронавирус (2019-nCoV). Результаты исследования пришли сегодня, 27 марта. Они отрицательные, сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.
В Бурятии зарегистрировано два подтверждённых случая заражения новой коронавирусной инфекцией. Больные госпитализированы в республиканскую инфекционную больницу, их состояние удовлетворительное.
Как сообщал «Байкал-Daily», проведено лабораторное исследование 350 контактных лиц (в домашнем очаге, по месту работы, в военном госпитале, блогеры и прочие). Среди них оказался и Алексей Цыденов.
Накануне четыре пробы дали предварительно положительный результат. Все четверо пациентов госпитализированы в Республиканскую инфекционную больницу. Анализы для подтверждения направлены в референс-центр «Вектор» (Новосибирск). У остальных контактных лиц результаты отрицательные.
С сегодняшнего дня в Улан-Удэ приостановлена работа кинотеатров, театров, ночных клубов и др. Запрещено проводить любые мероприятия с количеством участников более 50 человек, в том числе в барах и ресторанах. Свадьбы, юбилеи, миланы и прочие подобные мероприятия с большим участием людей не должны проводиться.
Алексей Цыденов обратился к жителям республики со специальным видеообращением, призвав к самодисциплине.
Глава Бурятии сдал анализ на коронавирус
Власть, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Сегодня стали известны результаты анализа Алексея Цыденова на коронавирус
Полпред президента в ДФО поручил проверить данные о поломке новых улан-удэнских трамваев
«Главная спасительная вакцина – это самодисциплина», сказал Алексей Цыденов
Работодателям региона рекомендовано установить нерабочие дни с 30 марта по 3 апреля
Обслуживать они будут пациентов старше 65 лет с хроническими заболеваниями
Средства защиты распределят по районам региона
«Самое важное – личная сознательность каждого из нас», сказал градоначальник
«Поговорили про наш Улан-Удэ», написал в соцсетях Игорь Шутенков
Власть, 25.03.2020
Министры представят свои предложения в ближайшее время
Власть, 25.03.2020
Доступными должны быть как здания, так и общественный транспорт и подъездные пути
Власть, 24.03.2020
За повторное нарушение на поджигателей планируется заводить уголовное дело
Власть, 23.03.2020
Руслан Ситников назначен и.о. первого заместителя председателя правительства
Власть, 21.03.2020
Игоря Николаева представили личному составу 20 марта
Власть, 20.03.2020
Его планируемый максимальный размер – 100 рублей в сутки
Власть, 19.03.2020
Также будет проведена дезинфекция муниципального транспорта