 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

27 Марта

Минсоцзащиты Бурятии проверило спецжилфонд в Баргузинском и Кабанском районах

26 Марта

Популярное

Глава Бурятии сдал анализ на коронавирус

Глава Бурятии сдал анализ на коронавирус
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
Сегодня стали известны результаты анализа Алексея Цыденова на коронавирус

Глава Бурятии Алексей Цыденов накануне сдал анализ на коронавирус (2019-nCoV). Результаты исследования пришли сегодня, 27 марта. Они отрицательные, сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.

В Бурятии зарегистрировано два подтверждённых случая заражения новой коронавирусной инфекцией. Больные госпитализированы в республиканскую инфекционную больницу, их состояние удовлетворительное.

Как сообщал «Байкал-Daily», проведено лабораторное исследование 350 контактных лиц (в домашнем очаге, по месту работы, в военном госпитале, блогеры и прочие). Среди них оказался и Алексей Цыденов.

Накануне четыре пробы дали предварительно положительный результат. Все четверо пациентов госпитализированы в Республиканскую инфекционную больницу. Анализы для подтверждения направлены в референс-центр «Вектор» (Новосибирск). У остальных контактных лиц результаты отрицательные.

С сегодняшнего дня в Улан-Удэ приостановлена работа кинотеатров, театров, ночных клубов и др. Запрещено проводить любые мероприятия с количеством участников более 50 человек, в том числе в барах и ресторанах. Свадьбы, юбилеи, миланы и прочие подобные мероприятия с большим участием людей не должны проводиться.

Алексей Цыденов обратился к жителям республики со специальным видеообращением, призвав к самодисциплине.


глава Бурятии Алексей Цыденов коронавирус
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Глава Бурятии сдал анализ на коронавирус
Глава Бурятии сдал анализ на коронавирус
Власть, 27.03.2020
Сегодня стали известны результаты анализа Алексея Цыденова на коронавирус
Юрия Трутнева возмутила информация о поломке «Львят» в Улан-Удэ
Юрия Трутнева возмутила информация о поломке «Львят» в Улан-Удэ
Власть, 27.03.2020
Полпред президента в ДФО поручил проверить данные о поломке новых улан-удэнских трамваев
Глава Бурятии обратился к жителям республики в связи с коронавирусом. ВИДЕО
Глава Бурятии обратился к жителям республики в связи с коронавирусом. ВИДЕО
Власть, 27.03.2020
«Главная спасительная вакцина – это самодисциплина», сказал Алексей Цыденов
В Иркутской области подписан указ о мерах в связи с угрозой коронавируса
В Иркутской области подписан указ о мерах в связи с угрозой коронавируса
Власть, 26.03.2020
Работодателям региона рекомендовано установить нерабочие дни с 30 марта по 3 апреля
В Иркутской области волонтёры будут доставлять лекарства на дом
В Иркутской области волонтёры будут доставлять лекарства на дом
Власть, 26.03.2020
Обслуживать они будут пациентов старше 65 лет с хроническими заболеваниями
В Забайкалье из Москвы поступят маски и термометры
В Забайкалье из Москвы поступят маски и термометры
Власть, 26.03.2020
Средства защиты распределят по районам региона
Игорь Шутенков обратился к улан-удэнцам в связи с коронавирусом
Игорь Шутенков обратился к улан-удэнцам в связи с коронавирусом
Власть, 26.03.2020
«Самое важное – личная сознательность каждого из нас», сказал градоначальник
Мэр Улан-Удэ встретился с блогером Ильёй Варламовым
Мэр Улан-Удэ встретился с блогером Ильёй Варламовым
Власть, 26.03.2020
«Поговорили про наш Улан-Удэ», написал в соцсетях Игорь Шутенков
Забайкальский край разработает свою стратегию народосбережения
Забайкальский край разработает свою стратегию народосбережения
Власть, 25.03.2020
Министры представят свои предложения в ближайшее время
В Улан-Удэ предлагают разработать программу по доступной среде
В Улан-Удэ предлагают разработать программу по доступной среде
Власть, 25.03.2020
Доступными должны быть как здания, так и общественный транспорт и подъездные пути
Забайкалье предлагает увеличить штрафы за поджоги
Забайкалье предлагает увеличить штрафы за поджоги
Власть, 24.03.2020
За повторное нарушение на поджигателей планируется заводить уголовное дело
В правительстве Иркутской области произошли кадровые перестановки
В правительстве Иркутской области произошли кадровые перестановки
Власть, 23.03.2020
Руслан Ситников назначен и.о. первого заместителя председателя правительства
СМИ: Экс-руководителя УФСБ Бурятии перевели в Тюменскую область
СМИ: Экс-руководителя УФСБ Бурятии перевели в Тюменскую область
Власть, 21.03.2020
 Игоря Николаева представили личному составу 20 марта
Иркутская область хочет ввести курортный сбор с иностранных туристов
Иркутская область хочет ввести курортный сбор с иностранных туристов
Власть, 20.03.2020
Его планируемый максимальный размер – 100 рублей в сутки
В Иркутске проверят торговые сети на предмет спекуляции продуктами
Власть, 19.03.2020
Также будет проведена дезинфекция муниципального транспорта

Позитив

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^