Признаков заболеваний у них нет
Как сообщал «Байкал-Daily», в Тункинском районе Бурятии семейная пара, приехавшая из Израиля, находится в инфекционном боксе. Сегодня в правительстве Бурятии пояснили, что пара обратилась на горячую линию - согласно рекомендациям для приехавших.
- У них взяли анализы, признаков заболеваний у них нет, сейчас они в режиме самоизоляции. Все мероприятия проведены согласно алгоритму для приехавших из-за границы, - пояснили в правительстве.
Как сообщал «Байкал-Daily», на сегодня в республике два зарегистрированных случая заболевания коронавирусом. Больные госпитализированы в Республиканскую инфекционную больницу, их состояние удовлетворительное.
У супругов в районе Бурятии взяли анализы на коронавирус
Общество, Фото:
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