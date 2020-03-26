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В Бурятии зафиксировано 2 случая коронавируса

В Бурятии зафиксировано 2 случая коронавируса
Общество,  Фото:pixabay.com
Больные госпитализированы в республиканскую инфекционную больницу

В Бурятии зарегистрировано 2 подтверждённых случая заболевания новой коронавирусной инфекцией. Больные госпитализированы в Республиканскую инфекционную больницу, их состояние удовлетворительное. Проводится комплекс противоэпидемических мероприятий в соответствии с установленным алгоритмом действий, включая работу с контактными лицами, проведение дезинфекционных мероприятий. Эпидемиологическая ситуация и противоэпидемические мероприятия находятся на контроле.

- За весь период зарегистрировано 56 больных с симптомами ОРВИ, которые прибыли из стран, неблагополучных по новой коронавирусной инфекции, из которых 5 граждан КНР и 51 граждан Российской Федерации. Все заболевшие были госпитализированы, лабораторно обследованы, 32 человека выписаны в связи с выздоровлением и получением отрицательных результатов, - сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.

Всего в стационарах республики на 8:00 26 марта находится 24 человека с респираторными симптомами, прибывших из неблагополучных стран.

Всего за весь период под медицинское наблюдение было взято 1002 человек, прибывших из стран, неблагополучных по новой коронавирусной инфекции. На 26 марта под медицинским наблюдением находится 533 человека. Из них 11 человек (9 – граждан КНР, 2 – Японии) изолированы в обсерватор, развёрнутый на базе социально-реабилитационного отделения (Верхняя Березовка).
коронавирус
 
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