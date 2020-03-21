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В Бурятии подешевела гречка

В Бурятии подешевела гречка
Общество,  Фото:pixabay.com
Также снизилась цена на огурцы, помидоры и сметану

По данным Бурятстата за неделю, с 10 по 16 марта, в республике выросли цены на яйца куриные на 4,1%, на маргарин и морковь по 2,6%, на картофель на 2,5%.

Подешевели огурцы свежие – 10,3%, помидоры свежие - 2,1%, сметана – 1,4%, крупа гречневая – 1%.

цены Бурятстат
 
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