В Бурятии подешевела гречка

Также снизилась цена на огурцы, помидоры и сметану



По данным Бурятстата за неделю, с 10 по 16 марта, в республике выросли цены на яйца куриные на 4,1%, на маргарин и морковь по 2,6%, на картофель на 2,5%.



Подешевели огурцы свежие – 10,3%, помидоры свежие - 2,1%, сметана – 1,4%, крупа гречневая – 1%.





Читают сейчас