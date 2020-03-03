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В Иркутской области начался фестиваль «СтудЗима-2020»

В Иркутской области начался фестиваль «СтудЗима-2020»
Общество,  Фото:pixabay.com
Завершающий этап мероприятия пройдёт на льду Байкала

В Иркутской области стартовал областной фестиваль «СтудЗима-2020». Официальное открытие прошло в актовом зале института филологии, иностранных языков и медиакоммуникации Иркутского государственного университета 28 февраля. Участников фестиваля приветствовал исполняющий обязанности министра по молодёжной политике Егор Луковников.

В этот же день участники фестиваля прошли первые испытания: интеллектуальную игру «Квиз», соревнования по городскому ориентированию «Dozor» по истории Иркутской области и Великой Отечественной войны. Во второй этап «СтудЗима-2020» из 50 прошли 26 команд.

- Наша команда участвует в «СтудЗиме» второй год подряд. Искренне благодарим организаторов – всё на уровне, ярко и масштабно! - рассказал капитан команды курсантов и слушателей Восточно-Сибирского института МВД «СОГ» (следственно-оперативной группа) Андрей Карсаков. – По сравнению с прошлым годом заданий в первом этапе было меньше, однако, они оказались более продуманными, глубокими по смыслу. Все задания мы прошли успешно, к дальнейшим испытаниям готовы!

Всего для участников фестиваля приготовлено три этапа, они пройдут в Иркутске и на озере Байкал, в посёлке Листвянка.

6 и 7 марта участников ждут спортивные состязания на стадионе «Зенит». Также командам нужно провести в школах Иркутска самостоятельно разработанный тематический урок на тему «Дети-герои Великой Отечественной войны». Творческие способности участники проявят в музыкальном конкурсе по песням популярных советских фильмов. В третий этап пройдут лишь 10 лучших команд.

12 марта – завершающий этап, участников ждут полоса препятствий «Скаутское ралли», игры на льду озера Байкал. Здесь же состоится торжественное закрытие фестиваля.

Участники «СтудЗимы-2020» – студенты и молодые специалисты из Иркутска, Шелехова, Ангарска, Черемхово, Усть-Кута, Иркутского, Эхирит-Булагатского и Слюдянского районов, всего более 300 человек.

Цель фестиваля – популяризация здорового образа жизни и развитие социальной активности молодёжи. Об этом сообщает министерство по молодёжной политике Иркутской области.
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