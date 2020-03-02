В Бурятии сойдутся лучшие кинологи округа

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

При подготовке собак для участия в конкурсе приоритет отдан таким породам, как немецкая овчарка и бельгийская овчарка



В соединениях и объединениях Восточного военного округа в рамках Армейских международных игр–2020 военные кинологи начали подготовку к окружному этапу кинологического конкурса «Верный друг».



Состязание лучших кинологов и их питомцев состоится с 20 по 24 апреля в отдельном танковом соединении в Улан-Удэ.



Конкурс спланировано провести в четыре этапа, в частности «Дог биатлон» (индивидуальная гонка), где военнослужащим с четвероногими помощниками предстоит пройти трёхкилометровую трассу, поражая на огневых рубежах мишени из мелкокалиберной винтовки. На втором этапе при преодолении 300-метровой полосы препятствий служебным собакам надо преодолеть лестницу, барьер, забор, окоп.



Впервые в конкурс добавлены переползание под стоящим БТРом и преодоление брода. Брод собака должна будет преодолеть самостоятельно, вплавь при этом кинологу запрещено помогать своему четвероногому другу. Третий этап конкурса состоит из двух упражнений: «Защитная служба» и «Меткий стрелок». Заключительным этапом будет эстафета.



Обучение собак проводится вожатыми соединений округа в специально оборудованных кинологических городках.



Наиболее сложными этапами подготовки караульных собак является отработка команд по отказу от пищи, развитие навыков определения посторонних людей и вещей, а также привыкание к стрельбе из стрелкового оружия и различным взрывам. При подготовке собак для участия в конкурсе приоритет отдан таким породам, как немецкая овчарка и бельгийская овчарка, сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.

