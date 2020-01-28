По данным Бурятского гидрометцентра, 28 января по республике переменная облачность
Преимущественно без осадков. Ветер восточный 2-7, по Прибайкалью до 10-15 м/с. Температура ночью 23-28, местами до 33, по Прибайкалью, южным и юго-западным районам местами 13-18, днём 13-18, местами по юго-западу и югу 5-10 мороза.
В Улан-Удэ без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура ночью 24-26, днём 14-16 мороза.
В Улан-Удэ днём до -16
Общество, Фото:
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