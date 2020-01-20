Первым новорождённым 2020 года в районе Бурятии стал мальчик

Родителей малыша поздравили с пополнением



13 января в Баргузинском районе Бурятии состоялась торжественная регистрация рождения первого новорождённого в районе в 2020 году.



Дмитрий родился 6 января в 3:15 в семье Александра и Людмилы, став третьим ребёнком в семье.



В адрес родителей прозвучали поздравления с радостным событием от заместителя главы администрации Баргузинского района, главного врача Баргузинской центральной районной больницы, сообщает пресс-служба республиканского ЗАГСа.

