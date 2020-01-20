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Блогер из Канады прокатился на лошади и исполнил «танец орла» в Бурятии

Блогер из Канады прокатился на лошади и исполнил «танец орла» в Бурятии
Общество, 
Майкл Кори – один из трёх блогеров, посетивших Бурятию этим летом в рамках соглашения с минтуризма республики

Накануне блогер из Канады Майкл Кори выложил в Сеть видео о путешествии в Бурятию. Его YouTube-канал под названием «Fearless & Far» насчитывает 306 тысяч подписчиков, видеоролик о Бурятии пока что просмотрели чуть более 3 тысяч раз. 

Как сообщал «Байкал-Daily», министерство туризма Бурятии пригласило трёх иностранных блогеров на пресс-тур по республике, их визит обошёлся бюджету в 175 тысяч рублей. Майкл Кори посетил Бурятию как раз в рамках этого соглашения.  

Ранее «Байкал-Daily» рассказывал о видеороликах, снятых другим блогером – американским путешественником Гаретом Леонардом.   

Майкл Кори, как и Гарет, посетил деревню, расположенную на границе с Монголией. 

- Буряты отделились от Золотой Орды около 400 лет назад, это один из многих уникальных народов в России, сохранивший быт своих предков, - рассказывает канадец.

Майкл Кори увидел, как разделывают барана по бурятским традициям, зрелище его впечатлило. Он не побоялся попробовать сырую печень с солью. «Похоже на старое желе, почти что хрустящее. Я ожидал, что вкус будет более металлическим», отметил он.



Затем канадец прокатился верхом на лошади, а обратно к дому поехал на машине, которую вёл 10-летний мальчик. Перед ужином именно этот мальчик учил иностранцев правилам национальной бурятской борьбы. Майкл Кори перед схваткой станцевал ритуальный «танец орла», правда, он ему не помог – иностранец упал на спину.




- Его руки…он же работает всю жизнь фермером. Он мог бы запросто раздробить мой череп голыми руками. Серьёзно, это как тиски из мастерской, - сказал блогер о своём противнике.

На следующий день Майкл посмотрел, как доят коров и попробовал парное молоко: «Оно жирное и похоже на тёплые взбитые сливки без сахара», рассказал он.



На прощание хозяин дома провёл шаманский ритуал и благословил путешественников. 

- Бурятия стала для меня одним из наиболее ярких моментов этого путешествия. Мы познакомились с культурой и увидели невероятные пейзажи, - подвёл итог Майкл и отправился во Владивосток.

блогеры путешественники
 
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