Блогер из Канады прокатился на лошади и исполнил «танец орла» в Бурятии

- Буряты отделились от Золотой Орды около 400 лет назад, это один из многих уникальных народов в России, сохранивший быт своих предков, - рассказывает канадец.Майкл Кори увидел, как разделывают барана по бурятским традициям, зрелище его впечатлило. Он не побоялся попробовать сырую печень с солью. «Похоже на старое желе, почти что хрустящее. Я ожидал, что вкус будет более металлическим», отметил он.