«В Бурятии сюрпризы на каждом шагу»: Американский блогер побывал на Байкале

16 января американский блогер Гарет Леонард выпустил видео о путешествии на Байкал. На его YouTube канал подписано 249 тысяч человек, американец путешествует по всему миру, в России он уже побывал в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Екатеринбурге, Новосибирске и в Красноярске.
Как сообщал «Байкал-Daily», ранее Гарет Леонард выкладывал видео о том, как провёл время в Бурятии. Тогда путешественник побывал в Улан-Удэ, Иволгинском дацане и в маленькой деревне, расположенной на границе с Монголией. Видео набрало 91 тысяч просмотров. Позже стало известно, что Гарет Леонард – один из трёх блогеров, визит которых бюджету Бурятии обошёлся в 175 тысяч рублей.
Новое видео блогера называется «Озеро Байкал и скрытая красота Бурятии», его просмотрели уже более 26 тысяч раз.
На видео показали красочные байкальские пейзажи под умиротворяющую музыку. Блогер, мечтая увидеть нерп, отправился на лодке до Ушканьих островов. Он увидел эндемика и рассказал о нём зрителям.
- Они весь пляж заняли. Жизнь хороша на Байкале, - прокомментировал американец.
Затем Гарет посетил горячие источники в Змеиной бухте – он послушно исполнил весь ритуал – окунулся в воду Байкала, пробыл 10 минут в тёплом источнике и 7 минут в источнике, вода в котором достигает 44 градусов, а затем снова искупался в Байкале.
На следующий день путешественник и его друзья увидели Сувинскую Саксонию – группу живописных скал в Баргузинской долине.
- Посмотрите на эти скалы, мы как будто на другой планете. Местные жители поклонялись им и делали жертвоприношения, и я полностью понимаю почему, ведь эти скалы как будто происходят от чего-то потустороннего, - рассказал блогер.
Гарет и его компания залезли на скалы и добрались до их вершин. «Ах, чувствуешь себя живым, это потрясающе, дух захватывает», отметил он.
По пути в Улан-Удэ блогер сделал ещё одну остановку – у небольшого солёного озера в Селенгинском районе.
- Бурятия. Очень удивлён. Очень впечатлён. Ты прекрасна. Здесь, в Бурятии, сюрпризы на каждом шагу, - коротко сказал путешественник.
Гарет вернулся в Улан-Удэ в День Знаний, 1 сентября. Он прогулялся и рассказал об истории города. Кроме того, блогер побывал на праздничной линейке в гимназии №3.
- Мы вернулись на вокзал. Наше путешествие по Бурятии закончилось. Начиная от Байкала, фермы и всего, что было на нашем пути, заканчивая Улан-Удэ, буузами и многим другим. Мы встретили замечательных людей, - такими словами завершил своё путешествие Гарет Леонард и сообщил, что следующим пунктом его большого путешествия станет Владивосток, именно туда он отправился на поезде из Улан-Удэ.