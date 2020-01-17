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«В Бурятии сюрпризы на каждом шагу»: Американский блогер побывал на Байкале

«В Бурятии сюрпризы на каждом шагу»: Американский блогер побывал на Байкале
Общество, 
Путешественник Гарет Леонард выпустил второе видео про Бурятию

16 января американский блогер Гарет Леонард выпустил видео о путешествии на Байкал. На его YouTube канал подписано 249 тысяч человек, американец путешествует по всему миру, в России он уже побывал в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Екатеринбурге, Новосибирске и в Красноярске.

Как сообщал «Байкал-Daily», ранее Гарет Леонард выкладывал видео о том, как провёл время в Бурятии. Тогда путешественник побывал в Улан-Удэ, Иволгинском дацане и в маленькой деревне, расположенной на границе с Монголией. Видео набрало 91 тысяч просмотров. Позже стало известно, что Гарет Леонард – один из трёх блогеров, визит которых бюджету Бурятии обошёлся в 175 тысяч рублей.

Новое видео блогера называется «Озеро Байкал и скрытая красота Бурятии», его просмотрели уже более 26 тысяч раз.


- Сегодня дорога привела нас на озеро Байкал, которое является глубочайшим в мире и содержит около 20% пресной воды во всём мире. И это ещё не всё, путешествуем мы на «буханке» - старой советской машине, оборудованной как танк, - рассказал блогер.

На видео показали красочные байкальские пейзажи под умиротворяющую музыку. Блогер, мечтая увидеть нерп, отправился на лодке до Ушканьих островов. Он увидел эндемика и рассказал о нём зрителям.

- Они весь пляж заняли. Жизнь хороша на Байкале, - прокомментировал американец.

Затем Гарет посетил горячие источники в Змеиной бухте – он послушно исполнил весь ритуал – окунулся в воду Байкала, пробыл 10 минут в тёплом источнике и 7 минут в источнике, вода в котором достигает 44 градусов, а затем снова искупался в Байкале.


На следующий день путешественник и его друзья увидели Сувинскую Саксонию – группу живописных скал в Баргузинской долине.

- Посмотрите на эти скалы, мы как будто на другой планете. Местные жители поклонялись им и делали жертвоприношения, и я полностью понимаю почему, ведь эти скалы как будто происходят от чего-то потустороннего, - рассказал блогер.

Гарет и его компания залезли на скалы и добрались до их вершин. «Ах, чувствуешь себя живым, это потрясающе, дух захватывает», отметил он.


По пути в Улан-Удэ блогер сделал ещё одну остановку – у небольшого солёного озера в Селенгинском районе.

- Бурятия. Очень удивлён. Очень впечатлён. Ты прекрасна. Здесь, в Бурятии, сюрпризы на каждом шагу, - коротко сказал путешественник.


Гарет вернулся в Улан-Удэ в День Знаний, 1 сентября. Он прогулялся и рассказал об истории города. Кроме того, блогер побывал на праздничной линейке в гимназии №3.

- Мы вернулись на вокзал. Наше путешествие по Бурятии закончилось. Начиная от Байкала, фермы и всего, что было на нашем пути, заканчивая Улан-Удэ, буузами и многим другим. Мы встретили замечательных людей, - такими словами завершил своё путешествие Гарет Леонард и сообщил, что следующим пунктом его большого путешествия станет Владивосток, именно туда он отправился на поезде из Улан-Удэ.





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