«В Бурятии сюрпризы на каждом шагу»: Американский блогер побывал на Байкале

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Затем Гарет посетил горячие источники в Змеиной бухте – он послушно исполнил весь ритуал – окунулся в воду Байкала, пробыл 10 минут в тёплом источнике и 7 минут в источнике, вода в котором достигает 44 градусов, а затем снова искупался в Байкале.





Гарет и его компания залезли на скалы и добрались до их вершин. «Ах, чувствуешь себя живым, это потрясающе, дух захватывает», отметил он.





- Бурятия. Очень удивлён. Очень впечатлён. Ты прекрасна. Здесь, в Бурятии, сюрпризы на каждом шагу, - коротко сказал путешественник.















