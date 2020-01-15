500 детей станут участниками «Великого чайного пути» в Улан-Удэ

Мероприятие пройдёт в конце этой недели



С 16 по 18 января в Улан-Удэ пройдёт VII международный детский фестиваль-ярмарка «На Великом Чайном пути». В нём будут участвовать около 500 ребят из Иркутской области, Бурятии и Монголии. Мероприятие проводится в седьмой раз.

⠀

Конкурсные мероприятия фестиваля начнутся 16 января в городском Дворце детского и юношеского творчества. Здесь пройдут конкурсы театрализованных представлений – реконструкции фрагментов народных праздников, обрядов, молодёжных игрищ, картин народного быта, отрывков из народных легенд и былей для показа туристам, конкурсы народной песни, народного и народно–стилизованного танца.



Днём состоится открытие фестиваля и основное мероприятие – ярмарка в торгово-развлекательном центре Forum. На ярмарке будут работать торговые лавки, где юные мастера и будущие предприниматели продадут свои изделия.



Юные модели и модельеры-дизайнеры продемонстрируют национальные, стилизованные и авторские наряды, также дети покажут «Чайную церемонию» культур разных народов. Также здесь представляют свои туристские проекты юные экскурсоводы на иностранных языках.



17 января для зарубежных и иногородних участников и гостей состоится приключенческий тур на Байкал «Зимняя сказка». Анимационная программа, спортивные соревнования, катание на снегокатах, флэшмоб, дискотека и многое другое.

⠀

18 января в ТРЦ Forum состоится торжественное закрытие фестиваля и награждение победителей конкурсов. Фестиваль завершит «Зимний бал», сообщает управление по информационной политике Улан-Удэ.







