В Бурятии разбирают «дальневосточные гектары» как можно ближе к Байкалу

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Бесплатные «гектары» уже получили более тысячи жителей Бурятии



В Бурятии на сегодня на получение «дальневосточного гектара» подано 2374 заявлений. Об этом на брифинге сообщил региональный представитель Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке (АРЧК ДВ) по Республике Бурятия Василий Елаев.



- Очень много заявлений поступило, на наш взгляд. Из них 231 заявление подали коллективно, это когда граждане объединяются до 10 человек и подают совместно заявление, и 1385 персональных заявлений. Из этих заявлений 761 заявление рассмотрено положительно, осуществлена по ним регистрация договора безвозмездного пользования и государственный кадастровый учёт земельного участка, по 343 договорам безвозмездного пользования договора зарегистрированы управлением Росреестра по Бурятии, ещё 65 договоров находятся на регистрации, 212 договоров находятся на стадии подписания. В целом на сегодняшний день ажиотаж уже спал, в такое нормальное русло уже вошло, - рассказал Василий Елаев.



Из поданных заявлений 698 заявлений были аннулированы по инициативе самих заявителей.



- Здесь связано с тем, что граждане зачастую подают заявление, не побывав на самом земельном участке. А потом, когда они уже подали заявление, они едут на участок и видят, что там не совсем удобное расположение – либо овраг, либо холм. Граждане изменяют своё мнение, они аннулируют своё предыдущее заявление и вновь подают на более хорошее место, - отметил представитель АРЧК.



По статистике, охотнее всего «дальневосточные гектары» берут на территории Кабанского, Иволгинского, Селенгинского, Кяхтинского и Прибайкальского района – районам, приближенным к Улан-Удэ, к Байкалу и к границе с Монголией. Так, участков, находящихся в районе Тресково недалеко от Байкала, уже осталось не так много.



Жители Бурятии хотят заняться на своих «дальневосточных гектарах» в основном предпринимательской деятельностью, в том числе и ведением сельского хозяйства – животноводством, растениеводством, а также граждане желают построить индивидуальный жилой дом.



Берут граждане «дальневосточные гектары» и на территориях лесного фонда. Так, 98 заявлений подано на получение участков в лесах.



- Предварительно, когда стартовала программа, было запланировано не более 500 заявлений до конца года. На сегодняшний день число заявлений в четыре раза уже превысили это количество. На наш взгляд, это большое количество заявлений говорит о том, что существующий порядок предоставления земельных участков сложный, то есть гражданам сложно получить по тем или иным причинам земельный участок. На сегодняшний день закон о «дальневосточном гектаре» позволил вот этим гражданам реализовать своё право, и, возможно, они займутся тем, чем хотели, то есть начать бизнес или построить дом. Для этого меры поддержки разрабатываются и внедряются в частности по дальневосточной ипотеке, - сказал региональный представитель АРЧК ДВ Василий Елаев.



По его словам, в Бурятии на оформление «дальневосточных гектаров» могут принять ещё примерно 1500 заявлений.



Отметим, с 1 февраля на бурятские «дальневосточные гектары» начнут претендовать уже все жители Дальневосточного федерального округа, а с 1 августа 2020 года «дальневосточные гектары» республики станут доступны всем россиянам.



Оформление «дальневосточного гектара» проводится бесплатно, через интернет на сайте Федеральной информационной системы «НаДальнийВосток.РФ». В течение первого года заявителю необходимо определиться с видом использования участка, через три года – задекларировать ход освоения. К завершению пятилетнего срока пользования гражданин может безвозмездно получить землю в собственность или длительную аренду.



Важно отметить, что из действия программы «Дальневосточный гектар» исключена Центральная экологическая зона Байкала, заповедники, национальные парки и другие особо охраняемые природные территории. Правительством Бурятии дополнительно в зоны «нельзя» включены Улан-Удэ и двадцатикилометровая (буферная) зона вокруг него, Северобайкальск, территории сакральных объектов, зоны экономического благоприятствования и лечебно-оздоровительные местности.



