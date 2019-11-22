В Гусиноозёрске пройдёт республиканский шахматный турнир

К участию приглашаются сельские шахматисты



23 и 24 ноября в Селенгинском районе Бурятии состоится республиканский шахматный турнир. Турнир пройдёт в городе Гусиноозёрске в здании средней школы №4.



Соревнования проводятся по швейцарской системе в 9 туров. К участию в соревновании допускаются сельские шахматисты Бурятии, уплатившие турнирный взнос. По приглашению оргкомитета могут быть допущены шахматисты из Улан-Удэ и Монголии. Участники распределены на 3 турнира: «А» (мужчины, мужчины-ветераны и юноши); «В» (женщины, женщины-ветераны и девушки); «С» (мальчики и девочки).



Победители соревнования определяются по наибольшему количеству набранных очков. Призёры соревнования награждаются дипломами, денежными призами. Общий призовой фонд турнира – 50 000 рублей.



Программа соревнований



23 ноября, суббота

10:00-12:00 – Приезд и регистрация участников

12:30 – Открытие турнира

13:00 – 1 тур

13:50 – 2 тур

14:40 – 3 тур

16:00 – 4 тур

16:50 – 5 тур

17:40 – 6 тур



24 ноября, воскресенье

10:00 – 7 тур

11:00 – 8 тур

12:00 – 9 тур

14:30 – Закрытие турнира и награждение



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