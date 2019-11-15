В Бурятии растянули 60-метровый синий круг: видео

14 ноября на Театральной площади в Улан-Удэ устроили флешмоб в честь всемирного дня борьбы с диабетом. Врачи-эндокринологи, пациенты, представители общественных организаций встали в круг. Они растянули синюю ткань длиной 60 метров.

Синий (голубой) круг - символ всемирного дня борьбы с диабетом, также как солидарность с пациентами ВИЧ/СПИД символизирует красная ленточка, а солидарность с пациентками рака груди – розовая.





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Ежегодно в Бурятии, как и во всём мире, увеличивается число больных сахарным диабетом, учёные говорят о пандемии данного заболевания. Если десять лет назад в Бурятии таких больных было зарегистрировано 12 тысяч больных, то в этом году – в три раза больше: уже около 34 тысяч человек. Ежегодно прибавляется около трёх тысяч пациентов, то есть практически каждые восемь часов регистрируется новый пациент с этим недугом.Ежегодно в Бурятии около 450 больных сахарным диабетом попадают в больницы с инсультом, около 400 – с острым коронарным синдромом, подвергается ампутациям нижних конечностей 70-80 человек в год. На диализе сегодня около 100 пациентов с диабетом, в том числе за прошлый год впервые введено в диализ 19 больных, сообщили в РКБ имени Семашко.Сахарный диабет – это дорогое заболевание, как для семьи пациента, так и для общества. Если пациент с диабетом длительно имеет плохой сахар крови, то возникают тяжелые инвалидизирующие осложнения: инсульт, инфаркт, слепота, ампутации конечностей, почечная недостаточность.