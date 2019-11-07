В центре Улан-Удэ прошёл танцевальный флешмоб

Общество, Фото: пресс-служба комитета по образованию г. Улан-Удэ

На Арбате активисты раздали прохожим световозвращающие элементы



6 ноября в Улан-Удэ прошёл танцевальный флешмоб за безопасность дорожного движения «Засветись! Стань заметнее на дороге!».



На Арбате активисты дорожного движения города раздали прохожим световозвращающие элементы – фликеры, брелки и повязки. Особое внимание было направлено на родителей и детей – им была разъяснена необходимость ношения световозвращающих элементов на детской одежде.



По информации пресс-службы комитета по образованию г. Улан-Удэ, с каждым годом растёт количество ДТП с участием пешеходов. Причём число аварий, происходящих вечером и ночью, в 3 раза больше, чем в дневное время. В качестве причин ночных аварий водителя чаще всего называют плохую видимость. В тёмное время суток водителям достаточно сложно заметить пешехода, не обозначенного световозращающими элементами и переходящего проезжую часть, либо идущего по её краю. Особенно это касается детей.



Профилактическая акция была подготовлена комитетом по образованию, педагогами детско-юношеского центра «Безопасное детство», активистами городского совета ученического самоуправления и членами российского движения школьников Советского района г. Улан-Удэ при содействии сотрудников автоинспекции.

