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В центре Улан-Удэ прошёл танцевальный флешмоб

В центре Улан-Удэ прошёл танцевальный флешмоб
Общество,  Фото:пресс-служба комитета по образованию г. Улан-Удэ
На Арбате активисты раздали прохожим световозвращающие элементы

6 ноября в Улан-Удэ прошёл танцевальный флешмоб за безопасность дорожного движения «Засветись! Стань заметнее на дороге!».

На Арбате активисты дорожного движения города раздали прохожим световозвращающие элементы – фликеры, брелки и повязки. Особое внимание было направлено на родителей и детей – им была разъяснена необходимость ношения световозвращающих элементов на детской одежде.

По информации пресс-службы комитета по образованию г. Улан-Удэ, с каждым годом растёт количество ДТП с участием пешеходов. Причём число аварий, происходящих вечером и ночью, в 3 раза больше, чем в дневное время. В качестве причин ночных аварий водителя чаще всего называют плохую видимость. В тёмное время суток водителям достаточно сложно заметить пешехода, не обозначенного световозращающими элементами и переходящего проезжую часть, либо идущего по её краю. Особенно это касается детей.

Профилактическая акция была подготовлена комитетом по образованию, педагогами детско-юношеского центра «Безопасное детство», активистами городского совета ученического самоуправления и членами российского движения школьников Советского района г. Улан-Удэ при содействии сотрудников автоинспекции.
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