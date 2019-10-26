В выходные неустойчивая погода, с сильными порывами ветра
По данным Бурятского Гидрометцентра, сегодня, 26 октября, в республике облачная погода, местами небольшой мокрый снег и снег. Ветер днём северо-западный 7-12, местами порывы до 20 м/с.Температура днём +1,+6 тепла, местами 0,-5.
В Улан-Удэ днём небольшой мокрый снег. Ветер северо-западный 10-15 м/с. Днём ожидается +4,+6.
В Бурятии ожидается мокрый снег
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