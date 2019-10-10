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В Бурятии осуждённым не выплачивали компенсацию за неиспользованный отпуск

В Бурятии осуждённым не выплачивали компенсацию за неиспользованный отпуск
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Нарушения выявила прокуратура

Как выяснила прокурорская проверка, в исправительной колонии №8 УФИН России по Бурятии администрацией учреждения, вопреки уголовно-исполнительному законодательству, допускалось ослабление контроля за соблюдением осуждёнными режимных требований.

Также выявлены нарушения трудового, санитарно-эпидемиологического законодательства и законодательства о пожарной безопасности.

Пяти осуждённым не выплачена компенсация за неиспользованный отпуск, не учтены и не оплачены рабочие дни в период ежегодного отпуска.

Не у всех работников столовой и хлебопекарни в медицинских книжках имелись сведения о прохождении врача нарколога и психиатра, данные о проведении полной вакцинации.

На отдельных объектах учреждения средства и системы противопожарной защиты находились в неисправном состоянии.

В ходе проверки нарушения частично устранены. Прокурором республики внесено представление начальнику УФСИН России по Бурятии, которое находится на рассмотрении.


прокуратура УФСИН
 
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